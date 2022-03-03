滿足2條件「7月有望出國」？　陳時中：口服藥不會買到100萬份

記者嚴云岑／台北報導

3月7日邊境解封在即，不少民眾也關心7月是否有望出國旅遊。台大兒童醫院院長黃立民表示，只要疫苗覆蓋率提高，加上抗病毒藥物買到100萬份，兩項指標達到就有望開放。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「100萬份抗病毒藥物，短時間依該都不會有」，因為亞洲各國都非常嚴重，供應商會視疫情提供相關藥物。

我國與指揮中心訂購輝瑞新冠肺炎口服藥物2萬份，3200人份已於年前運抵台灣，該藥物適用對象是具糖尿病、慢性腎病等重症風險因子，包括未使用氧氣且於發病五天內之大於12歲且體重大於40公斤病患。

默沙東新冠口服藥Molnupiravir療效及安全性已有部分證據支持，指揮中心也採購儲備5,040人份療程，規劃分批配撥至集中檢疫所/加強版防疫專責旅宿主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案治療，年前到貨1976份。台灣也成為亞洲第一個同時備有兩種藥物的國家。

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陳時中昨日表示，目前全球疫情下降，7月後歐美大解封的可能性相對高，但伴隨而來的會是大流行。歐美經歷過大規模爆發，屆時雖然染疫率可能超過5成，但大家心態都能承受，而台灣因為沒經歷過這麼大的疫情，可能無法承受這麼高的風險，還是要步步為營。

陳時中另提到，專家提到的「採購100萬份抗病毒藥物」，短時間都不會有這樣數目，因為亞洲各國疫情嚴重，供應商也會視地區嚴重度提供相關藥物，指揮中心也會持續與既有廠商爭取安排，在爆發疫情時也希望能緊急提供，另外也會持續關注其他新發展的藥物。