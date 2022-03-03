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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

▲▼停電。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲全台停電導致交通大亂。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台電3日上午傳出供電系統網絡大規模故障，導致全台大停電。對此，中廣董事長趙少康表示，行政院再三強調系統備轉容量率有24.61%，但不管電夠不夠，對人民而言：我沒有電可用就是電不夠，民進黨的能源政策是行不通的，「這已經不是換掉一個王美花的問題，只有把民進黨換掉才能解決根本的問題。」

對於3日全台大停電原因，經濟部長王美花上午出面說明，她表示，第一時間成立應變中心，對這樣的大停電感到抱歉，南部民眾感到不方便感到歉意，這樣的停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。預估影響500萬戶。

台電原先的聲明中提到，此次停電原因是因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。而事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

對此，趙少康表示，小老百姓的要求很低，只要有電可用就好，今天早上天氣很好，又不是要開冷氣，也沒有要煮火鍋，居然造成全台大停電，影響好幾百萬人的生活及交通，實在太不像話。

趙少康指出，行政院再三強調系統備轉容量率有24.61%，就怕被罵電不夠，「不管你電夠不夠，對人民而言：我沒有電可用就是電不夠，這場停電讓百姓生活大亂，影響500萬戶、上千萬人。」

趙少康分析，電的問題有兩種，第一、發電有沒有問題？第二、輸配電有沒有問題？兩者互爲表裡、相互為用，缺一不可，「光有輸配電系統但沒有電也不行，發電充足但輸配不出去也不行，這麼簡單的道理，行政院難道不懂？」

趙少康表示，一個興達發電廠故障，就造成全台電力系統受到瞬間影響，「各地紛紛斷電，不表示台灣的供電系統太過脆弱？如果發生戰爭，敵方一顆飛彈打到供電系統的某一部分，如高壓電塔，牽一髮而動全身，全台灣不是就要癱瘓？」

對於政院解釋停電原因，趙少康批評，不要又怪南電北送，台灣這麼小，3、4百公里這麼短的距離，南電北送又如何，再怎麼講也不能一個電廠就影響全國的用電。這是有根本的問題的，「更何況，被逼得南電北送很大一部分原因是你把北部核電廠都停了，沒電廠發電，只好靠南電北送。」

趙少康痛批，民進黨的了不起就是出了事不必有人負責，千錯萬錯都是國民黨的錯，民進黨的能源政策是行不通的，走下去一定會釀成大錯，「這已經不是換掉一個王美花的問題，只有把民進黨換掉才能解決根本的問題。」

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