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富2代開BMW撞外送員肇逃判7月　換律師提上訴…繳20萬換緩刑

▲▼汽車,駕駛,駕駛座,車輛,車子,方向盤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲富二代開名車追撞外送員，找律師上訴求情後逃過牢獄之災。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名從紐西蘭留學回國的莊姓男子涉嫌開著百萬名車，故意追撞停等紅燈的外送員後肇逃，外送員受傷憤怒提告，高雄地方法院一審判莊男公共危險罪，處7個月有期徒刑；後來莊男不服，換了辯護律師後上訴，向法院訴求因為莊男從小就出國留學，大學畢業後才返台，適應不良、工作不順等，希望從輕量刑，高分院後准許莊男緩刑2年，向國庫支付20萬元。

判決書指出，莊男從紐西蘭留學歸國後即在其母親的公司裡上班，2020年8月27日凌晨3點半，莊男開著百萬名車行經高雄鳳山區某十字路口時，追撞了苗姓外送員所騎乘的機車，苗男被彈上莊男車引擎蓋後落地，造成身上多處擦挫傷，但莊男沒有報警或下車就直接駛離現場，苗男憤而對莊男提告。

苗男氣憤表示，當天他在路口停等紅燈約10幾秒後，對方沒有閃燈或按喇叭，就從後面直接撞了上來，他的機車後座有外送箱，對方不可能沒有看到；且撞到後就應該停下來，但莊卻繼續前進，認為莊男根本是故意的，打算控告對方殺人未遂。

莊應訊時供稱，當天下雨路面濕滑、視線不佳，當時他想右轉，鳴按喇叭請對方讓開，對方不讓道還開口責罵，自己忍不住才開車撞他；律師也稱莊男有「路怒症」，急於右轉才開車將對方頂開，僅為故意犯罪，不構成肇逃。

高雄地院審視路口監視器後，認為莊男案發前無任何警示要求避讓，撞上後也沒暫停直接右轉離開現場，一審依公共危險罪判莊有期徒刑7月，莊更換律師後提起上訴。

新律師向法院主張，莊對法律不熟悉，對原來律師的建議無從判別是否妥當，上訴期間也坦承犯行，且苗所受的傷並不嚴重，偵查中就和苗男和解；另一方面，莊男從小就出國，長期至紐西蘭就學，畢業後返台有適應不良情形，因工作不順、壓力大，一時失慮衝動行事，事後已盡力與對方和解，彌補被害人之損害，希望能從輕量刑並給予緩刑之機會。

高分院考量莊男無前科、承認犯錯，素行尚可，在其母公司上班、有正常職業，仍依肇事逃逸罪判刑7月，由於他坦承犯行，合議庭也同意緩刑2年，但需向國庫支付20萬元。

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