全台崩潰大停電！　 PTT全驚喊「1個人」神預言：先知

▲鴻海創辦人郭台銘去年12月就示警，台灣2022年一定會缺電。（圖／記者陳依旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今天上午9時傳出全台大跳電，由北到南包括北市內湖、中正區、新北市永和、中和，嘉義斗六、高雄都傳出停電、跳電，台電說明，因南部電力系統電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域亦發生停電。不過，對於突如其來的大跳電，許多人也在網路論壇上紛紛驚喊「郭台銘真的是先知」。

針對全台南北大跳電，有許多網友在批踢踢八卦板上開啟討論串直呼，「郭董去年就已經警告了，郭董是不是先知」、「郭董厲害！大家都知道的事，就政府還在大內宣而已」、「台灣人欠郭董兩個總統了」、「郭董根本先知」、「郭董我一生追隨他」、「郭董算比較敢說」、「果凍選總統！」

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▲對於郭台銘神預言，鄉民熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

回顧鴻海創辦人郭台銘去年（12月19日）針對四大公投結果發表看法，郭台銘就示警，「人民的表達就是最高的意思，但有一點是自己一定可以確定，明年是一定缺電，工業，家庭都會缺電，大家要有心理準備」。

針對郭董的「缺電說」，經濟部長王美花表示，因應三接外推工程延後二年半完工，經濟部有規劃大潭燃氣機組等配套措施，以及加強需量反應等，一定會確保穩定供電。