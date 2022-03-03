高雄路上真有槍可撿！通緝男欠債遇4人深夜伏襲　辣椒水噴滿臉　

▲高雄市南台路驚傳有一名男子遇襲，被噴辣椒水之外，現場還找到一把槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區南台路深夜發生一名男子慘遭毆打，還被噴了辣椒水，當場痛到叫救護車，這起案件警方初步了解是債務糾紛才引發，不過這名男子真是有夠衰，因為不但遇襲，還被查出是通緝犯身份，就在進行初步救護之後，被送進了警局。

這起案件就發生在3日凌晨2點，警方獲報表示新興區南台路有糾紛案件，員警抵達現場之後，發現有2男1女，其中一名男子不但被毆打，還被噴了辣椒水，表情十分痛苦。經過調查之後，原來被噴辣椒水是22歲的潘姓男子，跟另外2個人是在網路遊戲認識的朋友， 3個人相約出來吃宵夜。

▲高雄市南台路驚傳有一名男子遇襲，被噴辣椒水之外，現場還找到一把槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3個人走到南台路時，突然有一輛車靠近，停車後就有4個人衝下來，對著潘姓男子毆打、噴辣椒水，隨後快速離去。目前警方掌握這起衝突案件是債務糾紛，先是找到一名26歲的鍾姓男子要進行查辦，同時也在案發現場發現一把假槍跟開山刀，疑似是對方帶來，不過警方還在查證當中。

但是也因為這起糾紛暴力案件，讓潘姓男子直呼是衰爆了，因為他不但遇襲，就連詐欺通緝犯的身份還被員警查出來，現在他也得一併移送地檢署處理。