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社會 社會焦點 保障人權

賓士撞救護車釀4傷！勇消負傷衝150m　推擔架搶救心肌梗塞女　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局橋頭分隊救護車載送一名心肌梗塞的女性患者前往醫院時，就在快抵達醫院時，遭到一部轎車撞擊，結果救護車的消防員以及駕駛也雙雙掛彩送醫，而心肌梗塞的患者還好沒有因這起車禍延誤病情，送往醫院及時進行心導管手術，警方目前已經初步排除酒駕肇事，詳細肇事原因還在釐清當中。

▲高雄市消防局橋頭分隊的救護車在清晨四點多送患者前往醫院過程中，被一輛賓士撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局橋頭分隊的救護車在清晨四點多送患者前往醫院過程中，被一輛賓士撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在3日凌晨四點28分，高雄市消防局橋頭分隊的救護車載送一名65歲的楊姓女患者就醫，楊姓女患者疑似心肌梗塞，但是沒想到就在左營的榮總路與榮佑路口發生車禍，這個地點已經快接近榮總醫院，而肇事的車輛是由一名孫姓男子開車，車上還在有廖姓友人。

▲高雄市消防局橋頭分隊的救護車在清晨四點多送患者前往醫院過程中，被一輛賓士撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局橋頭分隊的救護車在清晨四點多送患者前往醫院過程中，被一輛賓士撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局橋頭分隊的救護車在清晨四點多送患者前往醫院過程中，被一輛賓士撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局橋頭分隊的救護車在清晨四點多送患者前往醫院過程中，被一輛賓士撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫姓男子跟廖姓友人也因為這起車禍受到輕傷，他們表示要自行就醫，也說自己在通過路口時，是綠燈，可能是因為轉彎過來之後，被附近的工地圍籬遮住了視線，才沒注意到救護車。被撞的救護車上除了有楊姓女患者之外，還有兩名消防員，消防員也是受到輕傷，不過由於距離很近，受傷的2名消防員不顧傷勢，用擔架床將楊姓女患者推進醫院急診室，及時就醫。

楊姓女患者沒有因此延誤病情，經過診斷確定是心肌梗塞，被安排進行心導管手術，而2名受傷的消防員受到輕傷，目前警方已經初步排除雙方酒駕，至於肇事原因還要釐清當中。而對此案件，高雄市消防局還未做出說明。

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