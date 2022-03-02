富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

▲郭文思被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京男子郭文思在2004年8月就讀北京工業大學期間，與女友產生爭執，在飯店房間內將女友悶死，隨後向警方自首。2005年2月，北京市第二中級人民法院以故意殺人罪判處郭文思無期徒刑。服刑期間，他九次獲得減刑，在2019年7月24日刑滿釋放。出獄後，郭文思再次暴力殺人，2020年3月14日在一家超市，將一名72歲的男子活活打死。

據陸媒報導，大陸最高人民法院核准，2022年3月2日，北京市第二中級人民法院依照法定程序對郭文思執行死刑。

2020年3月14日，郭文思到北京市東城區一超市購物，在收銀台結帳時，因將佩戴的口罩摘至脖頸處，在後面等待結帳的段某某提示郭文思要正確佩戴口罩，遂引起其不滿。

隨後，郭文思走到段某某面前進行指責，用右手猛推對方左肩，並用右腳勾絆其腳部，致段某某仰面倒地不起，後又俯身上前扭轉其頸部。隨後，郭文思還將見狀上前攔阻其離開的2名超市員工打傷。段某某被送醫後經搶救無效死亡。

2021年1月29日，北京市第二中級人民法院以故意傷害罪判處郭文思死刑，剝奪政治權利終身，並與其之前所犯故意殺人罪恢複執行的無期徒刑，剝奪政治權利終身並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。郭文思上訴後，北京市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法核准對郭文思判處死刑的刑事裁定。

北京市第二中級人民法院在執行死刑前，安排罪犯郭文思會見了近親屬，依法充分保障了被執行罪犯的合法權利。

2004年，郭文思殺死女友，犯故意殺人罪被判處無期徒刑，後經9次減刑，於2019年7月24日刑滿釋放。經官方調查，郭文思先後在天河監獄、潮白監獄、清園監獄、延慶監獄、柳林監獄服刑，其違規減刑問題主要發生在潮白監獄、清園監獄。郭萬普(郭文思之父，中國原子能科學研究院退休職工)在郭文思服刑期間，以直接或通過他人請託監獄系統、檢察院、法院相關工作人員，並給予款物的方式，謀求關照郭文思服刑生活，幫助郭文思快速減刑。