　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

▲▼郭文思被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

▲郭文思被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京男子郭文思在2004年8月就讀北京工業大學期間，與女友產生爭執，在飯店房間內將女友悶死，隨後向警方自首。2005年2月，北京市第二中級人民法院以故意殺人罪判處郭文思無期徒刑。服刑期間，他九次獲得減刑，在2019年7月24日刑滿釋放。出獄後，郭文思再次暴力殺人，2020年3月14日在一家超市，將一名72歲的男子活活打死。

據陸媒報導，大陸最高人民法院核准，2022年3月2日，北京市第二中級人民法院依照法定程序對郭文思執行死刑。

2020年3月14日，郭文思到北京市東城區一超市購物，在收銀台結帳時，因將佩戴的口罩摘至脖頸處，在後面等待結帳的段某某提示郭文思要正確佩戴口罩，遂引起其不滿。

隨後，郭文思走到段某某面前進行指責，用右手猛推對方左肩，並用右腳勾絆其腳部，致段某某仰面倒地不起，後又俯身上前扭轉其頸部。隨後，郭文思還將見狀上前攔阻其離開的2名超市員工打傷。段某某被送醫後經搶救無效死亡。

2021年1月29日，北京市第二中級人民法院以故意傷害罪判處郭文思死刑，剝奪政治權利終身，並與其之前所犯故意殺人罪恢複執行的無期徒刑，剝奪政治權利終身並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。郭文思上訴後，北京市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法核准對郭文思判處死刑的刑事裁定。

北京市第二中級人民法院在執行死刑前，安排罪犯郭文思會見了近親屬，依法充分保障了被執行罪犯的合法權利。

2004年，郭文思殺死女友，犯故意殺人罪被判處無期徒刑，後經9次減刑，於2019年7月24日刑滿釋放。經官方調查，郭文思先後在天河監獄、潮白監獄、清園監獄、延慶監獄、柳林監獄服刑，其違規減刑問題主要發生在潮白監獄、清園監獄。郭萬普(郭文思之父，中國原子能科學研究院退休職工)在郭文思服刑期間，以直接或通過他人請託監獄系統、檢察院、法院相關工作人員，並給予款物的方式，謀求關照郭文思服刑生活，幫助郭文思快速減刑。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／小三狠殺牙醫相驗出爐！　割斷主動脈放血奪命
普丁被激怒！紐時「烏克蘭慘了」：俄羅斯會更殘暴
快訊／「俄傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　醫院爆激戰
鳳梨和辣女友是「開放式關係」！　驚爆：有很多不確定對象
快訊／成績消失！　明道中學950學生崩潰重考
月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力
快訊／全球暴打俄羅斯！　世界航運龍頭出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

她徵選女團竟表演「1動物」　全場一片寂靜...超傻眼結局出爐！

傳接任台鋼總教練　洪一中：農曆年前有被徵詢

省一筆！關島觀光局再推出「旅客免費PCR」　48小時內就能拿報告

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

黃竣民／重啟高裝檢　「少件掛欠撥　多件挖土埋」惡循環再現

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

李宗盛賣老厝捐蓋長照！門諾年華大樓開工  打造長者友善園區

大陸熱門新聞

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

陸網紅囚禁鐵籠女13年！疑擄走女大生當性奴

陸外交部：台灣不關日本的事

拜登訪團抵台　陸：派任何人都是徒勞

陸兩會涉台報吿軟硬兩手

陸GDP「潛在增速5.5%」

美艦通過台海　陸：任何威懾如廢鐵

台灣輸出病例突狂增！上海通報發現6例

拜登代表團訪台「安撫或提醒？」

港急診室淪停屍間！港府月薪11萬徵陸照護員

兩岸互不隸屬　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

直擊！加國駐華使館高掛烏克蘭國旗

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

更多熱門

相關新聞

啃老男殺19歲青年　阿嬤跪求死刑

啃老男殺19歲青年　阿嬤跪求死刑

「啃老族」男子蘇偉智缺錢花用，持刀搶劫19歲的劉姓工讀生，殺死劉男。案經高等法院進行更一審，傳喚死者家屬出庭，死者的阿嬤當庭向法官下跪，請求判處死刑，並泣訴「一個孫子就沒了」。開完庭後，阿嬤還對小曾孫說，「那個壞人把舅舅殺死呀！」

正宮力阻地下戀情　小三揮刀殺死牙醫人夫

正宮力阻地下戀情　小三揮刀殺死牙醫人夫

退伍兵報復社會砍殺幼童！2孩慘死最小才3歲

退伍兵報復社會砍殺幼童！2孩慘死最小才3歲

為討58萬「持刀捅死兒時玩伴」　 35歲男身中6刀

為討58萬「持刀捅死兒時玩伴」　 35歲男身中6刀

男3刀砍死同事辯：酒醉誤事　遭重判15年

男3刀砍死同事辯：酒醉誤事　遭重判15年

關鍵字：

郭文死殺人北京死刑

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面