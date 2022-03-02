黃偉哲談線民案「沒情緒是假的」：自己要更堅強

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨2日中執會，會中提請通過2022年台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名候選人名單。會中針對台南市長黃偉哲線民案討論許久，會後黃偉哲受訪時表示，已經說明清楚了，自己並沒有出賣同志，被指涉滿談過的，坦言沒有情緒是假的，自己要更堅強。

民進黨中執會歷經4小時討論，最終拍板台南市、高雄市、嘉義縣，分別由黃偉哲、陳其邁與翁章梁競選連任。其中，黃偉哲因線民案黨內討論多時，正國會中常委多認為，有新的媒體訊息，還有很多疑慮，應該在提名前做調查；不過，學運世代的桃園市長鄭文燦、陳其邁、翁章梁都認為相信黃偉哲，而「法官」背景的立委吳秉叡則提出，媒體報導、傳聞只能是「傳聞證據」，這在法律上是沒有證據能力的。

在中執會結束後，黃偉哲受訪時表示，感謝中執會能夠通過台南、高雄跟嘉義的現任首長徵召，爭取連任提名本來就是現任首長會努力去做的，但是中間有些過程，會中自己發言完就已經自行迴避，後面的討論細節自己自然不瞭解。

黃偉哲強調，這兩天一些過去學運同志的質疑，他也已清楚說明沒有做過出賣同志的事情，那40年前念大學所碰到，來自於情治機關與教官的恐嚇威脅大家都有，許多人都有同樣經驗，甚至於有所謂威脅利誘，或家人遭受到騷擾這些都有。

黃偉哲說，除了感謝以外會更努力，來把市政做好，同時一定全力以赴，自己也在會中承諾，一定打贏市長選戰，讓台南市議會民進黨能夠過半，這是努力的目標。

他強調，自己加入民進黨30多年，這30多年來沒有違背過黨紀，沒有離開過民進黨，沒有違反黨的決議與紀律，這30多年來走過的足跡可以被檢驗，至於加入民進黨之前的學生時代，那樣子的指涉，需要說要具體，總之感謝民進黨徵召，對於目前還是要以市政為重。

在情緒方面，黃偉哲坦言，每個人都有情緒，這幾天不管是媒體所呈現，或是過去同志臉書，他們所提的內容，坦白說心裡沒有情緒是假的，蠻難過的，但也覺得自己要更堅強，努力做好自己的角色。