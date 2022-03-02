帶孫參加喜宴！竟遭同桌屁孩捉弄「家長都不管」　她氣炸

▲原PO帶孫女參加喜宴，遇到不管自己小孩的家長。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者謝欣辰／綜合報導

家長帶小孩出門，應該都要善盡照顧的責任。有位網友在《爆怨公社》表示，自己帶愛孫參加喜宴，沒想到孫女卻遭到同桌的屁孩捉弄，反應後「家長也都不管」，讓她氣炸。

原PO表示，自己跟孫女當時與陌生人併桌，有一對也帶著小孩的夫妻，「只顧著吃東西和滑手機，根本沒顧自己小孩」，那兩個小孩甚至還時不時跑來捉弄原PO的孫女，「不是看她吃東西，就是拉她一下，打一下又跑走」，就算原PO跟對方父母反應後，「頂多只說了一句，回來坐好，然後就不管了」。

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讓原PO更生氣的是，那兩個小孩還差點撞到端菜的人，「連餐廳人員都已經提醒他們要顧好小孩了」，卻還是照樣那句「回來坐好」，讓原PO忍無可忍想當場罵人，「是隔壁桌的人勸我不要生氣，邀我們去坐他們那」，才讓原PO決定算了。

原PO解釋，知道小朋友有時候會比較難控制，「但做父母的不應該放縱吧？」原PO說道，尤其像這種喜宴，若沒顧好小朋友，「不小心撞到端菜的人，就會被燙傷」。貼文一出，網友紛紛回應，「現在周遭一堆都是這種的，沒在管然後說他的小孩他有在教」，「沒事，小時候不教，長大自然有人替他們好好教導」，「人家說父母就是小孩的借鏡，反之從孩子身上不難看出有怎樣的父母」。