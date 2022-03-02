「爸爸留在烏克蘭打仗」年幼女童無助哭泣　50萬婦幼被迫離開家園





▲烏克蘭女童被迫與父親分開，無助哭泣。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯持續對烏克蘭進行軍事攻擊，目前約有50萬名烏克蘭人為了逃離戰火，被迫離開家鄉，而其中大多是孤苦無依的婦女與兒童，在波蘭邊境便有一名女童被拍到，因為爸爸得留在烏克蘭繼續抗戰，被迫與父親分離的她哭到滿臉是淚的心碎畫面。

照片中可看到，一名年幼女童因為家園遭俄軍入侵，只能把必要物品放在隨身小背包中，全身也只有身上的外套可以防寒，與媽媽逃到位於波蘭普熱梅希爾市(Przemysl)的難民營暫時安身立命，小小年紀的她因為爸爸不能陪伴在身邊，不停傷心哭泣。

根據外媒報導，目前約有50多萬名婦幼逃離烏克蘭，他們大多以開車、公車、火車和步行的方式，前往波蘭東部、斯洛伐克、匈牙利與羅馬尼亞東北部尋求庇護，而18歲至60歲的男子則全數徵兵，不得離開烏克蘭。

22歲女模弗拉迪斯拉娃(Vladislava Zaichenko)向英國《太陽報》表示，她自戰爭發生以來便逃離家中，移動了約2011多公里好不容易抵達波蘭，「我也不想離開，可是我別無選擇，普丁對我們國家做的事情令人作噁，他不是人，我走遍了烏克蘭，好不容易才抵達安全地帶，而他還在殺無辜的平民老百姓」。