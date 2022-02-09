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「高市府待黃家不薄」黃捷痛心　怒斥黃郁婷「運動歸運動」說

▲▼高雄市議員黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

滑冰選手黃郁婷代表台灣參賽北京冬奧，賽前卻爆出中國隊隊服的爭議，高雄市議員黃捷9日批評，黃郁婷過去是「高雄之光」，享受許多台灣的資源，卻做出傷害台灣的行為。她也強調，中國多次為政治打壓體育選手，事實並非黃郁婷為自己辯白的「運動歸運動」。

黃捷透過臉書表示，一位運動員，只要穿上國家隊的隊服，代表的就不是個人，而是國家。這幾天，黃郁婷穿上中國隊的衣服引起軒然大波，其實看在高雄人眼中，更不是滋味。

黃捷回顧，黃郁婷是高雄培養出來的選手，從國小到大學都在高雄，「我念陽明國中時，她就已經是很出名的學姊，她爸爸也曾是我們陽明國中溜冰隊的教練」。「2009年的高雄世運，是我們高雄人的驕傲」，黃郁婷在世運第一天就奪得台灣隊首面金牌，整場賽事她一個人更是勇奪三金，可以說是台灣隊最風光的選手。

黃捷強調，當時的高雄市長陳菊特別選定黃郁婷的故鄉仁武，在仁武八卦運動公園，興建高雄國際滑輪溜冰場，造福更多滑輪溜冰的小選手。她直指，高雄市府待黃家不薄，「陽明國中、高雄高工、中山大學，都給了黃爸爸教練缺」，但黃郁婷在北京冬奧的所作所為，卻傷透了高雄鄉親的心。

黃捷表示，中國對台灣的打壓眾所皆知，實際上，中國對「政治不正確」的體育選手打壓也不在話下，NBA賽爾提克隊的選手坎特，因為聲援西藏，就被中國封殺，並禁播賽爾提克賽事。火箭隊總經理莫雷，因為聲援香港反送中運動，中國駐美使館甚至要求火箭隊「立即糾正錯誤」。

黃捷質疑，這樣對體育不斷干涉的國家，難道就是黃郁婷口中「運動歸運動」的主場嗎？黃郁婷接二連三的捧中言論，對得起身上那件國家隊的隊服嗎？對得起高雄這群以當上台灣隊為目標，不斷努力的小選手嗎？

黃捷批評，若選手不想代表國家出賽，想留在「中國主場」，請你卸下國家隊的隊服，你可以有其他選擇，但你不該憑藉國家對你的付託，跑去敵國侵害我國主權，「國家隊選手不該做出傷害台灣的行為，更不能淪為中國統戰工具」。

▼台灣國家代表隊成員黃郁婷，日前被發現身穿中國隊隊服，引爆國內一陣撻伐。（圖／翻攝IG／uting_hope）

▲▼黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

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