搶攻療癒商機！超市集結上百項粉紅零食　賞花露營野餐衝一波

▲搶攻粉色甜蜜療癒商機！city’super集結上百項粉紅零食。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

看好近年露營、野餐風氣盛行，加上春天賞花季將來臨，city’super即日起至3/21集結上百項粉紅零食飲品，像是帶有草莓口味、粉紅包裝的零食甜點、粉紅酒和水果、輕食等，更在3/10-3/20連續10天，祭出消費滿1200元就送蘇格蘭高品質Mackays梅凱草莓果醬一罐。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲city’super即日起至3月21日針對春日到戶外野餐、露營以及賞花出遊，集結上百項帶有草莓口味、粉紅可愛包裝的零食甜點、飲品。（圖／業者提供）

city’super即日起至3/21，針對春日到戶外野餐、露營、賞花出遊，集結上百項「粉紅商品」，像是帶有草莓口味、粉紅可愛包裝的零食甜點、啤酒飲料、粉紅酒、粉色和紅色水果、輕食等，其中更引進近80項異國草莓零食及飲品，像是有日本草莓之王稱號的「日本福岡甘王草莓」、日本知名甜點品牌「不二家 草莓風味鄉村烘焙餅乾」、日本大廠「伊華 草莓棉花糖」等，還有野餐露營必備的奶茶機、保溫保冷提袋、保鮮盒等，讓消費者一站式滿足。

▲日本知名甜點品牌「不二家 草莓風味鄉村烘焙餅乾」原價155元，特價139元。

同時主打優惠，包括果實大又甜的「日本福岡甘王草莓」每盒原價790元，特價450元；而有葡萄酒界粉紅甜心稱號，帶有浪漫唯美的粉紅色澤酒體，非常適合野餐露營搭著沙拉飲用的「紐西蘭瑪麗亞莊園 初戀滋味粉紅酒」750ml，原價850元，特價699元。

▲「日本福岡甘王草莓」優惠價。



而有著香甜濃郁的草莓風味，帶有軟綿細緻口感「伊華草莓棉花糖」原價60元，特價55元；日本知名甜點品牌「不二家 草莓風味鄉村烘焙餅乾」147g原價155元，特價139元；有飽滿的草莓香氣以及酸甜口味的草莓酒「臺虎精釀 朦朧莓」330ml售價65元，不僅香甜順口，更沒有啤酒的飽脹負擔感。

▲「紐西蘭瑪麗亞莊園 初戀滋味粉紅酒」有葡萄酒界粉紅甜心稱號，帶有浪漫唯美的粉紅色澤酒體，非常適合野餐露營搭著沙拉飲用。

▲「臺虎精釀 朦朧莓」有飽滿的草莓香氣以及乳酸飲品的酸甜口味。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

業者銷售觀察發現，春季最熱銷就屬粉色及草莓限定商品，尤其北台灣1、2月日照時數創下70年來新低，連同帶動有春天氣息及浪漫氛圍的粉色、草莓零食及啤酒翻倍熱銷。適逢3月是賞花、野餐及露營等戶外活動的季節，因此也趁勢蒐羅兼具高顏值及美味的草莓、粉色零食飲品，療癒因疫情緊繃的心情。

加上露營野餐風氣日盛，業者發現舉凡露營、野餐等必備的保鮮盒、保冷保溫袋，在228連假與平日銷售成長2到3成。此波也推出能輕鬆製作簡單美味現煮奶茶、咖啡打奶泡等一機五用的日本recolte 麗克特奶茶機原價2690元，特價2180元；不含雙酚A、外出攜帶方便且密封效果極佳「紐西蘭Sistema雙層吐司沙拉保鮮盒1.63L」原價420元，特價299元。

▲愛買限定開賣草莓季限定烘焙系列商品。（圖／業者提供）



另外為迎接「38國際婦女節」，愛買量販祭出30款為女性健康加分的商品「最低5折起」；也推出超過600款米、油、調味品、麵、衛生紙等安心抗漲商品，最低39折起，還有超過200款商品買1送1、第2件5折。

即日起至3/8，愛買也期間限定開賣日本知名草莓餅乾，Bourbon「濃郁草莓風味夾心餅乾」總限量650盒；而Bourbon北日本「艾莉絲草莓風味威化餅」總限量900盒；Glico格力高「草莓果肉巧克力棒」一口接一口超涮嘴，特價65元。

在烘焙方面，也限定開賣草莓季限定烘焙系列商品，夢幻粉紅烘焙商品有「草莓菠蘿泡芙」、「北海道草莓蛋糕」、「草莓巧克力脆皮麵包」、「草莓輕乳酪」和「草莓卡士達蛋糕」等一共13款，選用台灣新鮮特號草莓，販售直到草莓產季結束為止，讓喜愛草莓的粉絲們為之瘋狂。