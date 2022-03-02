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全台共減20萬公斤！朝聖演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

▲▼江宏恩,日夜塑崩,減重。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

許多人過年、連假期間容易盡情縱口慾、參與聚會，放肆地大吃大喝，收假後驚覺褲頭變超緊、肚子多出一圈肉，雙下巴也跑出來見人怎麼辦？！想減肥減得有效，關鍵是要在對的時機，用到正確的方法，才能事半功倍。曾在三年內狂甩29公斤肥肉的戲劇天王江宏恩，以及在短短期間成功減去10公斤、成功回歸S號的八點檔女神葉家妤，教你如何用真正有效不復胖的方法，健康地瘦回自信身材，不用再靠深呼吸縮小腹行走江湖、重新愛上鏡中的自己！

▲▼江宏恩,日夜塑崩,減重。（圖／業者提供）

全台共減下20萬公斤！朝聖演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

當年在「飛龍在天」中以帥氣外貌擄獲各年齡層女性的江宏恩，中年後身材大走鐘，三年多前一路胖到90大關，變身「肥龍」。江宏恩也因此覺醒，下定決心將身材變成自己喜歡的模樣。除了積極瘦身做飲食控管、開始固定運動，他還搭配一個關鍵秘招：使用「日夜塑崩」，開始執行短短兩個月，江宏恩便瘦下13公斤，持續到現在已三年有餘，總共減去29公斤，完全沒復胖過！除了江宏恩狂推「日夜塑崩」，這項「脫油神錠」也備受許多演藝圈人士及台灣民眾的青睞，累計至今已協助全台減下超過20萬公斤的油脂，每年銷售量更是賣破五十萬組！

▲▼江宏恩,日夜塑崩,減重。（圖／業者提供）

▲江宏恩在飲食管控、規律運動外，靠「日夜塑崩」幫助，成功多階段減重，人也比實際年齡顯得更為年輕帥氣。【官網日夜爆燃組】

▲▼江宏恩,日夜塑崩,減重。（圖／業者提供）

▲「脫油神錠」日夜塑崩，一年的銷售量可賣破五十萬組！【momo購物網 優惠組】

八點檔女神葉家妤瘦超快　靠「日夜塑崩」讓身體「深夜運動」

八點檔女神葉家妤，在生產過後身材一直沒辦法回復到苗條體態，穿上緊身衣物，都會覺得心情差、無法露腰露肚、作出想要的打扮。經由江宏恩推薦，葉家妤開始接觸「日夜塑崩」，居然才用了半年，便減去七公斤，目前還是持續「享瘦」中！專業營養師解釋：「想達到有效減重，必須把握正確時機，讓日夜相互配合。日間阻斷多餘的熱量吸收，夜間休息時提高代謝循環至白天活動狀態，如此一來，便能真正燃燒到深層堆積的頑固脂肪」。

▲▼江宏恩,日夜塑崩,減重。（圖／業者提供）

▲葉家妤的產後身材呈現遲滯狀態，無法盡情穿上想要的裝扮，直到被江宏恩帶入「日夜塑崩」的世界。

「日夜塑崩」正是運用這個原理，白天靠「日塑崩」利用日本專利纖維，燃燒食物中的油脂熱量，減少澱粉攝取，平均每天可降低500-800卡路里的吸收；晚上利用「夜塑崩」促進身體代謝、調整體質，改善消化循環，在進入熟睡的期間，讓身體彷彿進行不停歇的「深夜運動」，幫助體重控管達到更高效率。想要高效減重，用對方法最重要，不妨試試戲劇圈天王天后成功瘦身的方程式！

▲▼江宏恩,日夜塑崩,減重。（圖／業者提供）

▲日夜塑崩能減少油脂澱粉吸收、促進身體代謝、調整體質。

▲▼江宏恩,日夜塑崩,減重。（圖／業者提供）

▲「日夜塑崩」兼顧身體日夜代謝，把握關鍵時機達到有效減重。

八點檔天王天后　狠甩不復胖

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