土地公生日「龍抬頭」8大禁忌一次看　說這2字會衰

▲農曆二月初二是福德正神土地公誕辰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

農曆二月初二是福德正神土地公誕辰，也是「龍抬頭」。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書分享典故，並提出8點禁忌，包括禁洗衣、說「關門」、喝粥及吃龍蝦等。

今年農曆二月初二落在3月4日，小孟老師表示，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉皇大帝得知勃然大怒，讓海龍王3年不可以下大雨；後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時，降了一場大雷雨，被玉帝得知後趕出天庭、困壓在山下。

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小孟老師指出，百姓得知此事為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉帝，讓玉帝在農曆二月初二將龍王解封，於是民間感恩龍王被釋放，就有了「二月二，龍抬頭」之說。他分享龍抬頭8點禁忌：

1、不宜敲水龍頭

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2、不宜喝粥

米飯一粒一粒代表種子也象徵龍子，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

▼龍抬頭不宜喝粥。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

3、忌洗衣

龍抬頭不宜洗衣怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力，會無形傷害龍的皮影響磁場。

▼龍抬頭忌洗衣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

4、不宜動刀與針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕戳到龍的眼睛。

5、不宜磨食材

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

6、忌說「關門」

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。

7、女子結婚後，忌在娘家過二月二

龍抬頭為男生剛性節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。

8、忌吃龍蝦

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

小孟老師也分享開運旺財方式，龍抬頭當天早上7時至上午11時引龍水，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處22日，財氣就能一飛沖天。

▼龍抬頭引龍水。（示意圖／記者黃士原攝）

