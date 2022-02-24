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拜土地公旺事業、理髮招福氣！農曆二月二「龍抬頭」拚轉運靠4招

▲▼市場中的土地公香火依舊，但祂卻顧不到市場芸芸眾生，部份攤商在疫情衝擊下已經收攤停業。（圖／記者湯興漢攝）

▲農曆二月二日，是土地公「上任」的日子。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

今年3月4日是農曆二月初二「龍抬頭」，「龍」是指二十八宿中的「東方蒼龍七宿」星象，每到仲春卯月之初，「龍角星」就從東方地平線上升起，故稱「龍抬頭」，這是古代農耕文化對於節令的反映，象徵陽氣自地底而出，春雷乍動、雨水增多，春耕由此開始，因而也被視為轉運的好日子，《科技紫微網》教你4招引財入門、旺事業。

一、拜土地公

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一年當中的第一個「牙」，就是農曆二月二日，因此稱為「頭牙」，是土地公「上任」的日子。想要在財富、事業上得到土地公的庇祐，就務必要準備具有吉祥寓意的貢品來參拜，像是發糕或蘿蔔糕，分別代表發財與好彩頭。做生意的店家在拜拜時，更別忘了蘋果、鳳梨、橘子等水果，各有平安、增旺和吉利的含義。

二、引錢龍

古人會在這天在屋外灑灰，一路延伸灑到屋內廚房水缸。這代表什麼呢？因為龍司水，而水能生財，這麼做是希望引錢龍入家中，帶旺家中的財氣。現代人則可以到土地公廟擲筊取財水，或是帶一些金融機構的水回家，裝在有魚圖案的圓形容器裡，並加入錢幣、寶石，放置於家中的財位，打造強旺的財富磁場。

三、理髮

農曆二月二日的其中一個名稱是「龍頭節」，此時進入仲春時節，雨水增加，被認為是天上飛龍造福人間、喜降甘霖的吉兆。為了因應「龍頭」，民間普遍認為在這一天理髮，能擺脫煩惱和憂愁，招來福氣。以現代角度來看，過年前理的頭髮，在過完忙碌的正月後，新髮型差不多也該到美容院修整一下了，以繼續保持清爽的形象。

四、祈福

對以農立國的古人來說，二月二日是相當重要的。皇帝為了鼓舞百姓們盡快投入春耕生產，會親率百官耕地鬆土，並祈求風調雨順，國泰民安。雖然現代社會百業興旺，不再以農耕為主，不過我們還是可以抽空到人多的地方走走，遙想數百年前君民一心，共同祈福的氛圍，並期許未來的事業也能有付出就有收穫。

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