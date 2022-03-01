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台中市獲中央補助1.5億　豐原葫蘆墩公園將擁水岸綠園道

▲台中市政府籌建豐原水岸花都親水綠園道，中央補助款已到位（下同）。（圖／台中市議員陳清龍提供）

▲台中市政府籌建豐原水岸花都親水綠園道，中央補助款已到位（下同）。（圖／台中市議員陳清龍提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

豐原葫蘆墩公園於2019年花博獲「水岸花都」美稱，台中市府進一步向中央爭取1.5億整治經費已到位，將打造水岸花都親水園區；市議員陳清龍呼籲市府善用經費，並從河川、文化角度做努力，讓市民擁有比以前更好的水岸綠園道，在地民眾聞訊，也開心表示：「很期待能在那裏喝咖啡！」

市府水利局的軟埤仔溪水環境改善計畫案2日上午將舉辦地方說明會，如順利預計於今年6月開始招標；根據計畫內容，將延續河岸整體空間之連貫性，創造水漾漫活空間，工程內容有堤防整建、增設截流點、既有截流改善、既有水淨場改善、連接既有動線、創造水漾慢活空間。

▲台中市政府籌建豐原水岸花都水綠園道，中央補助款已到位。（圖／台中市議員陳清龍提供）

陳清龍表示，軟埤仔溪流貫經過的豐原葫蘆墩公園，為豐原占地最大河濱公園，台中市世界花卉博覽會時，劃分5區辦理改善計畫，其中僅第5區進行水域及陸域環境全面整體改善，其他區域則只陸續進行陸域環境改善，跟花博時期水陸域全面改善的第5區格格不入，為此他不斷要求市府對葫蘆墩公園要全園進行改造。

▲台中市政府籌建豐原水岸花都水綠園道，中央補助款已到位。（圖／台中市議員陳清龍提供）

▲台中市政府籌建豐原水岸花都水綠園道，中央補助款已到位。（圖／台中市議員陳清龍提供）

市府指出，未來公園會有堤頂步道、懸臂步道、人行跨橋、無障礙坡道、木棧道串聯園區，還有親水平台、林蔭聽水廣場、水岸劇場、休憩座椅、防洪牆座椅等設施供民眾休憩使用，為保持公園內軟埤仔溪常態性有水，還將新增沉水式抽水泵及輸水管線，協調第五區湖水回補溪水不足區域。

一名在地婦人說：「希望豐原真的會有水岸花都水綠園道、希望有生之年可以在那裡喝咖啡。」

陳清龍強調，葫蘆墩公園軟埤溪水域，是當年花博三大園區中唯一有水的展區，呼籲水利局進行軟水環境改善，要從水域生態、觀光、歷史文化角度切入，多加參考國外案例、加入自身想法，不要浪費1.5億的經費，務必將軟埤溪打造成豐原的景觀特色。

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