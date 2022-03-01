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比特犬今起「禁繁殖飼養」！飼主未登記快申請　違者最高罰25萬

比特犬。（圖／取自CC0圖庫）

▲農委會公告「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」今正式上路。（圖／取自CC0圖庫）

記者許展溢／台北報導

避免再發生比特犬咬死傷人事件發生，今（1日）起「禁止飼養輸入或輸出」比特犬，包括美國比特鬥牛犬及美國史大佛夏牛頭犬。農委會強調，政策正式上路，若違反相關法令，也就是飼養、輸入或輸出公告禁止飼養、輸入或輸出的動物，將直接開罰5萬元以上至25萬元以下。

台北市動物保護處說明，攻擊性犬隻包含危險性犬隻（如比特犬、獒犬、阿根廷杜告犬、日本土佐犬、紐波利頓犬及巴西菲勒犬等6種）或曾有無正當理由攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，飼主如攜帶攻擊性犬隻出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，且牽繩長度不應超過1.5公尺，並為犬隻佩戴透氣口罩。

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由於政策已上路，原本飼主必須在昨天前申請登記，就能繼續養，如於公告生效禁養前尚未登記者，以台北市為例，自今起至明年2月28日止，民眾只能到台北市動保處辦理登記，並需提供犬隻於今年2月28日前飼養證明（如動物狂犬病注射證明等），逾期登記者，將依違反動保法第19條規定處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

▲▼比特犬「索爾」恐終生住收容所。（圖／翻攝自全國動物收容系統）

▲動保處呼籲未登記的飼主快申請，逾期最高開罰1.5萬元。（圖／翻攝自全國動物收容系統）

農委會指出，在台灣飼主有登記飼養的比特犬登記約500隻，不過，加上未登記的可能還很多。農委會說明，此次修正由原本的美洲巨水鼠科、食人魚、電鰻科3項禁止飼養、輸入或輸出之動物，再新增第4項比特犬及與其混血之犬隻，如美國比特鬥牛犬和美國史大佛夏牛頭犬，已輸入或飼養前點第二項所定犬隻者，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，始得繼續飼養，除第二項規定外，不得繁殖；登記備查後，飼主、飼養地點變更或犬隻死亡時，亦同。

農委會強調，前項已完成登記備查之飼主為特定寵物繁殖業者，其登記備查之犬隻得繼續繁殖，且經繁殖之犬隻出生後，應即向所在地主管機關登記備查。前項繁殖後之犬隻，不得再行繁殖，其飼主、飼養地點變更或死亡時，應向所在地主管機關登記備查，且其變更後之飼主以完成第一項登記備查，具有飼養前點第二項所定犬隻經驗者為限。

農委會最後提醒，依「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」公告事項規定，違法飼養者將可依動保法第26條處以新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

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