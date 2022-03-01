快訊／桃園22處足跡公布！蝦皮店到店、全聯、多間餐廳都入列

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

流行疫情指揮中心1日宣布新增4例確診個案，其中桃園占3例，皆與米迪幼兒園傳播鏈相關，而稍早桃園市政府也公布22處相關足跡，包含全聯、蝦皮店到店、多家餐廳都入列。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，今日公布桃園個案20557、20559、20617、20621、20622、20658公共場所足跡，包含有2月19日上午至大魯閣遊戲愛樂園中壢中原店、中午至薩莉亞中原家樂福店；2月20日與21日曾至全聯中壢福州門市；2月23日下午至桃園市立圖書館觀音分館、中壢區天香企業社、中壢區大龍石雕工藝社；2月24日上午至蘆竹區7-11勁賀門市、下午至觀音區漯食Tashi brunch、另曾至中壢國際青年商會；2月24日與27日曾至中壢區奇利寵物精品。

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此外，2月25日上午至蘆竹區萊爾富桃縣桃明門市、中午至蘆竹區許家肉圓、下午至楊梅區和平濕地生態農場、傍晚至中壢區8 Code鬆餅中原店、中壢區錦家御宴、晚間至觀音區古哥客家小館；2月26日中午至全家新屋清華門市、下午至大園區7-11高青門市、2月26日及27日至中壢區7-11笙園門市；2月27日中午曾至藏王極上鍋物中壢店、下午曾至蝦皮店到店中壢福州二店、中壢區新資生藥局福州店等足跡。