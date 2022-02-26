聯合國「譴責俄侵烏」決議表決　俄羅斯自投反對、中國直接棄權

▲聯合國就譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議草案進行投票。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

聯合國安理會25日就譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議草案進行投票，結果為11國贊成、1國反對（俄羅斯）、3國棄權（中國、印度及阿拉伯聯合大公國），決議因俄羅斯的反對未能通過。中國駐聯合國代表張軍解釋，面對當前形勢，安理會既要作出必要反應，也要十分慎重，如處置不當，一味施壓制裁，只會導致更多的人員傷亡、更大的財產損失、更複雜混亂的局面、更難以彌合的分歧。

張軍在表決後發表解釋性發言，他表示，中國對烏克蘭局勢的最新發展深表關切，局勢發展到今天這一步，是中方不願看到的。中國一貫根據事情本身的是非曲直決定自身立場，主張尊重各國主權和領土完整，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到共同遵守，「我們一直呼籲各方在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，支持俄方同烏方通過談判解決問題。」

▼中國駐聯合國代表張軍。（圖／路透社）



張軍表示，安理會在過去一周舉行了兩次緊急會議，各方已經就當前局勢充分闡明立場關切。面對當前十分複雜敏感的形勢，安理會既要作出必要反應，也要十分慎重。任何行動都要真正有利於化解危機，而不是火上澆油。如處置不當，一味施壓制裁，只會導致更多的人員傷亡、更大的財產損失、更複雜混亂的局面、更難以彌合的分歧，徹底關上和平解決的大門，最終受害的還是廣大無辜民眾。這樣的教訓十分慘痛，必須深刻汲取，「基於上述，中方對決議草案投了棄權票。」

張軍強調，烏克蘭問題不是今天才出現的，當前事態也不是一夜之間突然發生的，而是各種因素長期共同作用的結果。中方宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。中方認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國的合理安全關切都應予以尊重。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

張軍還說，烏克蘭應該成為溝通東西方的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿，「我們強烈呼籲有關各方保持最大限度克制，緩和緊張局勢，避免平民傷亡。烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，我們呼籲各方儘快回到外交談判和政治解決的軌道上來，展現誠意善意，做出政治決斷，通過對話協商實現烏克蘭問題的全面解決。」