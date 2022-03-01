安倍晉三籲美國放棄戰略模糊　外交部感謝：台灣堅定的友人

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

日本《經濟新聞》報導，日本前首相安倍晉三上月27日指出，現在是美國明確表態捍衛台灣免於中國入侵，並放棄其戰略模糊的長期立場的時候了。對此，外交部發言人歐江安1日上午在例行記者會說明，安倍是台灣堅定的友人，也是國際上受人敬重的政治領袖，感謝他長期以來對台灣的友誼。

媒體報導，安倍晉三在富士電視台晨間談話性節目中說，「美國採取了模糊戰略，這意味若台灣遭到襲擊，美國可能會或可能不會進行軍事干預」，他說，美國透過展現干預，將可壓制中國，「現在是放棄模糊戰略的時候了，台灣人民與我們共享普世價值，所以我認為美國應堅定放棄其模糊性」。

歐江安今天上午在外交部例會表示，安倍晉三是台灣堅定的友人，也是國際上受人敬重的政治領袖，非常感謝他長年對台灣的友誼，包括在任期間援贈台灣疫苗、深化台日關係、聲援台灣參與國際組織。

此外，歐江安補充，日本政府也多次表達對台海穩定的重視，例如1月21日台日領袖視訊會議聯合聲明強調台海和平穩定，隨後日法「2+2」外交國防部長會議也確認台海穩定重要性等，日本政府多次在國際場合公開宣示台海穩定重要性，外交部再次表達對日方由衷感謝。