俄裝甲車部隊「乖乖遵守交通」　禮讓轎車影片曝光！PTT驚呆

▲烏克蘭全國一心頑強抵抗，俄羅斯入侵烏克蘭進度不如預期。（圖／路透社）

記者黃品臻／綜合報導

俄烏戰爭來到第6天，烏克蘭全國一心共同抵禦外敵，讓俄羅斯軍隊的入侵速度相當緩慢。近日網路上就流傳一段影片，顯示俄羅斯軍隊在烏克蘭境內的行徑畫面，被台灣網友分享到PTT上調侃，「就是因為交通法規才會侵略那麼慢啊！」

一名網友在PTT的Gossiping版上以「在烏克蘭的俄軍進攻影像，果然這才是現代」為題發文，分享了一段影片，從中可見，數十輛俄羅斯的裝甲車從鏡頭前駛過，值得注意的是，裝甲車部隊疑似是遇到紅燈，都會停下來等待，一旁車道的轎車要轉彎通過，裝甲車部隊也會禮讓。

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對此原PO就嘲諷表示，「這就是現代的軍隊嗎？明明就是機械化的裝甲車部隊，原來是因為交通法規才會侵略那麼慢啊，難怪攻打那麼多天，還以為是遇到激戰呢！出國開車難免都會比較謹慎，可以理解。」

文章一出也掀起熱議，網友們都紛紛留言表示，「尷尬又不失禮貌的侵略」、「人家都知道要禮讓行人」、「其實俄羅斯人滿有禮貌的對吧」、「他們路口還會保持淨空耶」、「原來是內湖塞車，失敬失敬」、「被開單要自己繳罰款啊」。

其中也有不少網友認為俄軍真的很冤枉，「俄軍被抓去作戰 也一頭霧水吧」、「士兵們根本不知道是入侵作戰」、「他們還沒到前線時，都以為只是去交流交流，直到吃了一發火箭筒……」、「當你對外資訊被封閉，就算真的被騙去前線你也不知道，很正常吧」、「基層不想打，又不能直接拒絕，只能盡量拖，每次主管硬要推大家不想做的事也是，大家就盡量消極抵抗」。