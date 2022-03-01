烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」　美官員憂：未到最壞時刻

▲烏克蘭安托諾夫機場以東，可以見到俄軍車隊裝甲托車的南端。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，眼見5天以內仍舊拿不下烏克蘭首都基輔，俄軍的車隊開始在基輔西北方的伊萬基夫（Ivankiv）集結，由裝甲車、戰車、牽引火砲、油料運補與後勤補給車隊組成，最新報導更指出，車隊綿延至少40英里（64公里）長，遠超過稍早報導的17英里（27公里）。

根據《路透社》報導，美國太空科技與衛星圖像公司馬薩爾（Maxar）表示，從2月28日所拍攝的衛星照片顯示，一支俄軍車隊在基輔以北綿延64公里，遠超過稍早報導的27公里。美國官員早前就曾警告，俄軍絕對擁有「攻下基輔」的能力，目前對烏克蘭而言，最壞的時刻尚未到來。

另外，在白俄羅斯（白羅斯）南部、距離烏克蘭邊境不到20英里（32公里）處，佈署了比先前更多的地面部隊與地面攻擊直升機部隊。據悉，俄軍加強在烏克蘭第二大城哈爾科夫的砲火攻擊，疑似攻擊住民生活區，而首都基輔保衛戰也正在持續，烏克蘭總統澤倫斯基在雙方結束談判後申請加入歐盟，並呼籲西方加強對俄能源出口的制裁。

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