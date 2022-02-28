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開幕1個月　高雄「SKM Park」11人受困電梯！6童卡半空嚇壞

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄前鎮區大型Outlet商場SKM Park今（28日）下午16時54分許，發生商場電梯故障，造成5男6女，共11人受困，其中包含6名兒童。消方人員獲報後，緊急出動3車6人前往救援，所幸民眾均無立即危險。電梯維修人員到場後，電梯約於1小時後故障排除，人員順利脫困後並無大礙，均不需送醫。

▲高雄大型Outlet商場SKM Park傳出電梯受困事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大型Outlet商場SKM Park傳出電梯受困事件。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

消防人員表示，由於電梯故障停於2至3樓間，無法輕易接觸，得知受困民眾均無立即危險後，救災人員於現場進行情緒安撫，並請商場立即通知電梯維修人員到場，電梯約於1小時後故障排除，人員順利脫困後並無大礙，均不需送醫。

▲高雄大型Outlet商場SKM Park傳出電梯受困事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防人員提醒，民眾搭電梯時萬一發生故障，千萬不要試圖自己開門脫困，應該按緊急求救鈕或是打電話求救，因為電梯裡不是密閉空間，不會窒息，遇上地震火警，更是絕對不能用電梯；另外搭電梯前只要發現顯示燈號有異常，或是電梯開門時高低出現明顯落差，或是發出怪聲音，都要立刻通知電梯公司到場，多一分警覺，就少一分危險發生。

據了解，「SKMPark」是新光三越旗下首座Outlet購物園區，座落高雄前鎮區，今年1月26開始試營運，全區佔地87000平方公尺（約26000坪），設計以大地色系為主，內有多達220家店鋪，其中包括全年折扣3至65折的國際品牌，以及48家餐飲品牌。

▲高雄大型Outlet商場SKM Park傳出電梯受困事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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