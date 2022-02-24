網爆：在藝能公司被性騷擾　他引述網紅罵「垃圾」挨告誹謗

▲網友po文說出朋友到藝能公司上課遭遇性騷擾的經過。（圖／翻攝Ptt）

記者劉昌松／台北報導

網路論壇Ptt去年出現1篇爆料文，轉述友人在培訓演員的藝能公司遭性騷擾經過，楊姓網友引述網紅「波特王」的推文，推文稱「那種要旗下練習生自己掏錢的公司都是垃圾」，被點名的藝能公司憤而控告誹謗、妨害信用等罪，台北地檢署檢察官認為，藝能公司是否向練習生收費等經營模式，是可受公評之事，24日處分不起訴楊男。

Ptt看板WomenTalk在2021年4月6日出現1篇文章，「在XXX藝能被性騷擾...」，發文者轉述朋友因為懷有星夢，繳錢成為某藝能公司會員，但公司裡1個「老大」很喜歡吐槽，「外拍跟妓女一樣，都是付錢叫女的出來，只是一個是拍照，一個是做愛，而且誰知道外拍價碼開那麼高，腿是不是也開了」。

某天，「老大」約發文者朋友單獨聊聊，詢問有關潛規則的問題，還要求「眼睛閉上，妳現在想像你在做愛」，「妳現在要想像自己在做愛然後用你的肢體說服我你正在想像做愛」，甚至直接說：「以幫我按摩的名義，來讓我受不了」，發文者朋友懷自己「被潛規則了」，被拉去做在老大腿上，按了幾下就站起來。

▲「波特王」曾製作影片勸民眾選擇與演員培訓班簽約前要三思。（圖／翻攝YOUTUBE）

文章引起不少網友討論，其中楊姓網友留言推文「你是不是沒看波特王」，「那種要旗下練習生自己掏錢的公司都是垃圾」，「真的要花錢的話我去外面找專業的老師不是更好？」被點名的藝能公司控告楊男涉嫌誹謗及妨害信用等罪。

檢察官為此找到網紅「波特王」的Youtube影片，的確也要想成為藝人的民眾，在簽約付錢之前三思，考量Ptt原始發文者的用意，就是在提醒大家選擇藝能公司的時候要提防注意，而藝能公司招收會員方式、是否要收錢等經營模式，屬於可受公評之事，楊男推文用詞激烈，仍受言論自由保障，因此處分不起訴。