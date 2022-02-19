台中五岔路口科技執法啟用　2天拍下近7百件違規罰款進帳40萬

▲▼台中警方在北區五岔路口實施科技執法，啟用2天就拍下675件違規，進帳40多萬元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方在北區五叉路口（三民、崇德、五權、錦南街口）首度設置「多功能科技執法設備」，16日啟用偵測，短短2天就拍到675件違規案，其中6成以上都是未依規定車道行駛，隨便跨越雙白線，加上闖紅燈、超速等案件，罰款超過40萬元。

以往設置在路口的測速照相器，只針對闖紅燈、超速等違規行為，但是新設置的科技偵測設備，連跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉及紅燈右轉等都逃不過科技追蹤。

台中警方首度在北區五岔路口設置多功能科技設備，16日啟用，16、17日短短2天，就偵測到675件違規案，其中6成為「未依標誌、標線行駛」，也就是跨越雙白線，根據道路交通管理處罰條例第45條，罰以600元至1800元，另外針對大眾運輸業者，警方也發函給台中市各客運公司，請公司轉告司機行經該處確依標誌、標線及號誌指示行駛，以免違規受罰。

警第二分局分局長陳家銘表示，取締只是手段，安全才是目的，科技執法將是未來的趨勢，他呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，養成遵守交通規則的良好習慣，提升你我的用路安全。