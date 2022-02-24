北市科技執法取締違停「再增建3處」　3月1日啟用地點曝光



▲北市將於3月1日再度啟用3處交通違停科技執法場所。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市維護交通順暢，特別運用科技執法配備取締違規停車，原本於市府轉運站、台北車站以及吳興街220巷口、馬偕醫院等4處路口設置，將在3月1日新增3處科技執法取締違規停車將正式啟用，包括台北轉運站、南港車站以及內湖路1段739號前。

北市警局交通警察大隊指出，目前啟用違規停車科技執法地點共計有4處，包括市府轉運站、臺北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前，4處在2022年1月總取締件數685件，與執法首月總件數1千838件比較，違規減少1千153件（62%）。

▲北市於3月1日新增3處交通違停科技執法場所，包括台北轉運站、南港車站以及內湖路1段739號前。。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，目前已經新增3處新的科技執法地點，包括台北轉運站、南港車站以及內湖路1段739號前，目前建置後將針對違規停車、並排停車的車輛進行取締，目前為設備測試以及宣導期，將於3月1日正式上路執法。

違規停車科技執法設備，係透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

另外，依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處新台幣6百元以上1千2百元以下罰鍰，「併排停車」可處新台幣2千4百元罰鍰。呼籲用路人務必遵守交通規則，切勿在劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。

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