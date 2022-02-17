草埔隧道、佳冬戰備道區間測速3／1啟用　原自動照相桿移除

▲草埔森永隧道科技執法3月1日上路。（圖／資料照，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局3月1日起在台26線車城尖山段、台9線草埔森永隧道及台1線佳冬戰備跑道段3處啟動科技執法，但由於草埔隧道及戰備跑道先前已有固定式測速照相器，駕駛人擔心造成發生違規重複取締現象，縣警局交通隊回應，啟動科技執法後，就會移除固定測速器，不會出現重覆情形，但提醒用路人依速限行駛，確保行車安全。

▲佳冬戰備跑道。

屏東縣警局有鑑於屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道、車城鄉台26線尖山段及台9線草埔森永隧道因超速違規情形嚴重，於3月1日在這3處（雙向）路段增設「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備，取締駕駛違規超速行為，以降低交通事故之發生。

但由於草埔森永隧道、佳冬戰備跑道已設有固定式測速照相，用路人認為，如此一來是否出現科技執法與測速照相器材同時使用現象，反而影響行車順暢？

縣警局交通隊表示，啟動科技執法後，就會移除原本的測速照相器材，不會有兩項取締違規器材同時啟用狀況，籲請用路人遵守相關規定，確保行車安全。

縣警局長劉印宮也表示，執法並非搶錢，係為降低交通事故發生及嚴重性，並督促駕駛人養成良好駕駛習慣，籲請遵循速限行駛，切勿違規超速，共同維護道路交通秩序，以確保行車順暢及交通安全。