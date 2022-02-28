烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第4天，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專表示，以烏克蘭人展現的戰鬥意志來看，他們已經扭轉戰局了，俄羅斯最大的敵人就是時間。

「美的好朋友」27日說，阿富汗跟烏克蘭是完全不同的狀況，每多打一天，每傳出更多烏克蘭人誓死抗敵的消息，對俄羅斯就是最大的噩耗，因為全世界都在看，不管有沒有直接派兵，各國給予各種軍事、非軍事援助的壓力。

文中認為，俄國最大的敵人就是時間，俄國經濟並沒有強大到可以發動不顧一切的全面戰爭，總統普丁的內部反對壓力也會越來越強大，此消彼長，態勢就扭轉了。

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▲▼俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。（圖／路透、美聯社）

「美的好朋友」指出，而阿富汗人自己是扶不起的阿斗，內部問題真的太多了，這包含各民族之間歷史的種種糾結，但最後對外呈現的結果就是，支持政府軍得不到戰果，反而是塔利班勢力逐漸擴大。

「美的好朋友」寫道，美國人在你阿富汗境內挺你這麼久，給你錢、給你武器、給你訓練，結果遇到敵人跑的跑、投降的投降，美國人當然不願意自己的軍人在這種地方戰死，要求退出的民意也越來越強大，最後就是全面撤軍。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

「美的好朋友」表示，面對敵人，如果你自己都沒那個勇氣、沒那個志氣挺上去勇敢承受第一擊，讓敵人嚐到痛苦的滋味，別的國家到底為什麼要來為你打仗？事實上，台灣跟中國的戰爭早已開打，中國的混合戰包含資訊戰、貿易戰、科技戰、金融戰，各方各面通通都在進行中，沒辦法真的發動全面戰爭，道理也很簡單，就是他們還沒有把握可以在短時間內占領台灣全島。

文中提到，這要感謝台灣海峽、感謝中央山脈，感謝所有國軍弟兄姊妹的努力備戰，還有盟國賣給台灣的各種防禦以及攻擊性武器；至於要如何得到和平？隨時把自己武裝起來，讓敵人看到你就只會內心充滿和平，若是稍有惡意，「他內心只會看到我們猛烈的反擊砲火，和他自己的人生跑馬燈，準備獲得我軍的物理性超渡，這就是得到和平的不二法門。」

俄羅斯侵略烏克蘭進入第4天，俄方首度對外承認官兵傷亡，但未說明具體數字，總統普丁在遭西方制裁與前線攻勢受阻後，下令核子嚇阻部隊警戒，再次挑動西方緊張神經。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，願意在烏克蘭和白俄邊界，與俄羅斯展開談判。