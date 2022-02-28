柏林10萬人上街反戰　烏克蘭人：憂台灣遭同樣命運

▲柏林10萬人上街反戰。（圖／路透）



文／中央社記者林育立柏林27日專電

德國首都柏林今天有10萬人走上街頭，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。一名烏克蘭人表示，烏克蘭現在只剩下投降或戰鬥兩種選擇，他擔心台灣將來也會面臨同樣的命運。

在工會、基督教會的號召下，柏林市中心地標布蘭登堡門前的廣場和大道，今天湧進大批民眾，不畏攝氏3度低溫扶老攜幼，抗議俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發動戰爭侵略烏克蘭。

▲柏林市中心地標布蘭登堡門前的廣場和大道湧進大批示威群眾。（圖／路透）



遊行中許多人穿著代表烏克蘭的黃、藍兩色衣服，高舉寫著「阻止蒲亭」、「停戰」、「烏克蘭捍衛我們的自由」、「中國、瑞士你們的制裁呢」等各式標語聲援烏克蘭，有不少人將普丁比擬為納粹德國的獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。

現場也有許多俄羅斯人公開表達反戰心聲，上百位烏克蘭人還到鄰近的俄羅斯大使館門口高唱烏克蘭國歌，或圍成一圈呼喊「拯救烏克蘭」的口號，喊到激動時眼睛含淚。

▲民眾高舉各式標語聲援烏克蘭。（圖／路透）



主辦單位原本預估2萬人參加，但據警方估計，今天現場至少湧入10萬人，主辦單位宣稱有50萬人，聯邦衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）、柏林市長吉費（Franziska Giffey）等德國知名政治人物也以個人身分參加。

來自烏克蘭的醫生史托伊爾（Sergej Steuer）在柏林生活了30年，他在現場分發傳單，拜託民眾捐款幫助從烏克蘭逃出的難民。

▲示威群眾將普丁照片畫成希特勒。（圖／路透）



現年55歲的他接受中央社記者訪問時說，普丁對自己的人民犯下太多罪行，勢必會戰到最後一兵一卒。自由世界過去30、40年來的錯誤政策，造成烏克蘭今天的處境，烏克蘭人民現在只剩下投降或繼續戰鬥兩個選擇。

史托伊爾說，烏克蘭人當然對台灣的局勢也相當關心，很清楚中國併吞的野心，擔心台灣將來也會面臨和烏克蘭一樣的命運。

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