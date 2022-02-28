嘉義縣「在厝顧健康」教民眾規律運動　學習飲食營養均衡

▲嘉縣「在厝顧健康」重磅連播，全年無休。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣「在厝顧健康」滿足舊雨新知作伙顧健康，即日起在世新（02台）、大揚（03台）電視台每天上午7點及下午5點重磅播出，教您飲食營養均衡。

「在厝顧健康」節目結合運動及營養規劃系列性健康操教學、有厝味營養教室、縣長說俚語、健康報馬仔等，透過簡單易學技巧，從生活功能維持、舒展、活力強化等漸進方式，將運動融入生活中、走入家戶提升民眾身心健康，不管颳風下雨，在家就可輕鬆運動，有趣又易學，是過年宅在家節目的最佳選擇。

縣長翁章梁表示，記得規律運動、均衡營養及一起收看在厝顧健康；疫情短時間不會消退，防疫期間宅在家是最好的選擇，提醒鄉親在家可規律運動提升免疫力，也要注意外出戴口罩勤洗手。

衛生局長趙紋華說，因疫情造成運動量少，體能下滑會更嚴重，研究顯示肌力對維持日常生活機能至關重要，應增加日常性活動及減少靜態時間，優先著重輕度的肌力強化活動；「在厝顧健康」適合全家老小一起收看相揪運動，記得每天上午7點及下午5點打開電視世新（02台）或大揚（03台）收看，邀您作伙顧健康！衛生局官方網站、官方臉書粉絲專頁及YouTube都有播放，讓我們一起做運動!