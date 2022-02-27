俄羅斯砲彈擊中「烏克蘭公寓」！　距基輔僅30公里

俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，全球最大的駭客組織「匿名者」便透過推特宣布，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，以聲援烏克蘭。隨後也傳出消息稱，匿名者成功癱瘓了俄國政府多個官方網站以及當地媒體《今日俄羅斯》的網站。如今則是傳出，他們成功駭進俄羅斯的國家電視台，並且大播烏克蘭歌曲，同時播放著烏克蘭戰爭下斷垣殘壁的畫面。