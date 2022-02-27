烏克蘭掀反華潮！陸留學生躲防空洞被逼問　只能「裝日本人」保命

▲中國留學生痛斥鍵盤俠。



記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事造成眾多傷亡，卻有中國大陸網友在網路上狂洗「進口烏克蘭美女」等低俗留言，被外媒報導後引起眾多烏克蘭人不滿，甚至掀起反華潮，許多人在烏克蘭的中國人都遭到不友善對待，甚至被開槍。一名中國留學生氣得在推特上發影片大罵，表示現在躲在防空洞都會被烏克蘭人逼問，有些同學只敢假裝自己是日本人來自保，甚至聽說已經有人被槍擊了，「你們就這麼缺老婆嗎？喔對，你們連人都不是了。」

該名留學生表示，很多中國人在網路上調侃「烏克蘭戰爭打得好，死得人越多越好，這樣我就有『烏克蘭小媳婦』了！」之類的言論，已經被烏克蘭媒體翻譯報導，基本上所有烏克蘭人都看到了，而且不只是年輕人而已，連老頭、老太太都已經知道了。

▼女留學生被跟蹤、威脅。



該名留學生指出，現在到基輔的防空洞、地鐵裡避難，都會遭到當地人逼問，很多中國留學生都不敢待了，甚至有人假裝自己是日本人來自保，連自己是中國人都不敢說，多虧了網路上的鍵盤俠，「你們就這麼缺老婆嗎？是啊，你們連人都不是了，戰爭死這麼多人，你們就只想玩烏克蘭老婆。」

該名留學生還說，聽說已經有中國人在烏克蘭被槍擊了，「以後在這個地方有多少中國人被打死、被槍殺，這全是多虧了你們這些鍵盤俠的功勞。」

該名留學生所說的情況並非空穴來風，從25日就已經傳出有不少中國人在烏克蘭遭到當地人不友善對待，包含一名女留學生外出購買物資時遭到跟蹤、威脅，還有一名男子與一群朋友在外面被人拿槍射擊、追趕。

中國駐烏克蘭使館也在26日警告中國公民，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題，盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險，「不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。」

▼中國駐烏克蘭大使警告公民注意安全。（圖／翻攝網路）

