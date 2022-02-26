　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

50元硬幣上印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

▲女網友收到印有「妮」字的50元硬幣。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

圖文／CTWANT

偽鈔問題在台灣頗受關注，許多店家收到紙鈔或硬幣時，都會端詳再三、確認真偽。不過，一名女網友昨（25日）收到1枚印有「妮」字的50元硬幣，讓她無奈直呼「哪個妮趕快出來面對，還我50元」。畫面曝光後，有專家表示「這50元是真的，應該是被雷射雕刻上去的」，可持硬幣至台灣銀行辦理兌換。

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」分享照片，並貼文中寫下「請問到底是誰的阿～害我收到假幣。哪個妮趕快出來面對，還我50元！，這個50塊是2002年製造的，有出這麽久了嗎？不知道當事人有沒有追到那個妮」;只見該枚硬幣背面除了「50圓」字樣，以及左右兩側的稻穗圖案，還印有一個明顯的「妮」字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面引發討論，不少網友紛紛留言「雷射打髒污也可以變這樣，不見得是假的」、「這應該是真的吧？我這邊就有好幾個」、「拿個正常的50元幣敲一敲，聽聲音就知道，因為正常作假幣的，他們不會知道我們中央印製廠錢幣真正的金屬含量」、「應該是真的，然後被拿去雷雕才會這樣」、「這50是真的啦」。

根據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，故意損毀紙鈔或硬幣，可處所損毀幣額的五倍以下罰金，但若是無意中收到毀損的硬幣，只要可以辨認真偽，即可依中央銀行全球資訊網的收兌標準規定，持硬幣至台灣銀行辦理兌換。

延伸閱讀
一通電話讓義大利支持「將俄逐出SWIFT」　烏國總統：現在是加入歐盟的關鍵時刻！
地點「喬不攏」俄烏會談恐破局　俄羅斯在烏波2國邊境集結大量部隊
媽生前指定他繼承　2姊翻臉不認：弟弟口說無憑…專家揭最後手段

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應了
俄羅斯佔領「車諾比核電廠」　輻射值飆升29倍
車臣「殺戮小隊」集結烏克蘭森林　處決高官小卡人手一份
網紅被捕獲釋！秒爽PO「上半身全光照」曬身材
不抽菸也會得肺癌！醫曝「6風險因子」　香氛蠟燭、精油都上榜
為什麼台灣人有錢都去囤房子？　一表曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

台中驗船師染疫　南投足跡公布：咖啡館、五金百貨行

變天速度快！明最凍13度2區迎雨　未來1周「強冷空氣襲台」機率曝

金門台開風獅爺中心傳歇業？　縣府：最高罰1000萬+收回全部資產

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

購屋族追高實錄！他年薪120萬　嘆：第一次下斡旋竟被重擊

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

台中驗船師染疫　南投足跡公布：咖啡館、五金百貨行

變天速度快！明最凍13度2區迎雨　未來1周「強冷空氣襲台」機率曝

金門台開風獅爺中心傳歇業？　縣府：最高罰1000萬+收回全部資產

好友詹皇不排除回騎士退休？　甜瓜笑了：不知道他說了什麼

莫斯科下令10家俄媒體移除報導：不准稱「侵略」烏克蘭

約翰希南宣傳「硬cue俄烏戰爭」　網傻眼氣罵：你的角色在殺人！

《咒術迴戰0》上映才1天「多起盜錄檢舉」！發行商急公告拜託

55歲王祖賢學生時期青澀照曝光！　被讚：成功蛻變成神級美女

雷／《二十五》弟弟嫌他：全身魚腥味！南柱赫眼神都是戲逼哭劇迷

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

寒流夜安南戰警神出手　查獲毒鴛鴦取出大量毒品、毒咖啡包

海絲瓜「冒險王重機」3月進軍日本！Norden 901首賣價來到174.5萬

影／Peniel寂靜吶喊「指甲的英文」！陸星材複誦完搖頭：我不知道

生活熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

美國為何不出兵？　他曝4大原因

開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」網狂點頭

戰力最強小國？　PTT狂喊1國：世界吉娃娃

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／本土+6！境外暴增63例

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

烏克蘭賣「遼寧號給中國」！他曝中俄各懷鬼胎　

快訊／台中+0破功！確診者足跡曝光

「加油1016元」店員只算1000元　真相神翻了

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

即／宜蘭+1！20歲男職場接觸染疫　最新足跡曝

五倍券數位綁定「銀行送超商300元」！剩4天快領

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

快訊／疑不滿遭背叛　高雄男當前妻面「持刀捅胸」

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」

周星馳御用醜妹「齙牙珍」真面目正翻！消失12年現況曝

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面