50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

▲女網友收到印有「妮」字的50元硬幣。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）



圖文／CTWANT

偽鈔問題在台灣頗受關注，許多店家收到紙鈔或硬幣時，都會端詳再三、確認真偽。不過，一名女網友昨（25日）收到1枚印有「妮」字的50元硬幣，讓她無奈直呼「哪個妮趕快出來面對，還我50元」。畫面曝光後，有專家表示「這50元是真的，應該是被雷射雕刻上去的」，可持硬幣至台灣銀行辦理兌換。

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」分享照片，並貼文中寫下「請問到底是誰的阿～害我收到假幣。哪個妮趕快出來面對，還我50元！，這個50塊是2002年製造的，有出這麽久了嗎？不知道當事人有沒有追到那個妮」;只見該枚硬幣背面除了「50圓」字樣，以及左右兩側的稻穗圖案，還印有一個明顯的「妮」字。

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畫面引發討論，不少網友紛紛留言「雷射打髒污也可以變這樣，不見得是假的」、「這應該是真的吧？我這邊就有好幾個」、「拿個正常的50元幣敲一敲，聽聲音就知道，因為正常作假幣的，他們不會知道我們中央印製廠錢幣真正的金屬含量」、「應該是真的，然後被拿去雷雕才會這樣」、「這50是真的啦」。

根據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，故意損毀紙鈔或硬幣，可處所損毀幣額的五倍以下罰金，但若是無意中收到毀損的硬幣，只要可以辨認真偽，即可依中央銀行全球資訊網的收兌標準規定，持硬幣至台灣銀行辦理兌換。

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