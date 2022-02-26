鐵皮屋暗藏職業賭場　警方攻堅破門逮27人

▲警方破獲職業藏身偏僻鐵皮工廠。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲張姓男子在桃園一處偏僻鐵皮工廠經營天九牌地下賭場，並用監視器防耳目，但因不明車輛出入，經警方多日監控蒐證，25日凌晨持搜索票前往攻堅查緝，當場查獲現場負責人、荷官及賭客共27名，並查扣現金賭資5200元、籌碼賭資149萬4千元，以及抽頭金、賭具、監視器等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲查獲負責人黃姓男子、荷官賭客共27人。（圖／大園警分局提供）

大園分局指出，該間地下賭場藏身在鐵皮工廠內，由於該處地點隱蔽，令外人難以察覺，警方日前接獲情資後，經多日的監控蒐證，發現該處常有不明人車出入、確有可疑之處，遂向桃園地方法院申請核發搜索票，昨日凌晨前往攻堅查緝。

▲▼起出賭具、賭資、籌碼及監視器。（圖／大園警分局提供）

警方於現場查獲負責人黃姓男子、荷官及25名賭客，並查扣賭資現金5200元及籌碼1494張(換算現金149萬4000元)、抽頭金現金2600元及籌碼30張(換算現金3萬元)、賭具天九牌及骰子、監視器等物品。警詢後將張姓負責人及張姓工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另25名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。