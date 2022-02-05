天九牌職業賭場隱身鐵皮屋　永康警一舉查獲主持人與賭客20人

▲台南市警永康分局破獲天九牌職業大賭場，緝獲蔡姓負責人及賭客共20人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

38歲蔡姓男子過年期間在鐵皮屋內設天九牌職業賭場，邀集男女賭客20人一起聚賭，以為神不知鬼不覺，台南市警永康局警方，5日凌晨循線一舉破獲，並避免成為防疫破口。

永康分局接獲情資，轄內龍潭派出所轄區的龍潭街上有1處鐵皮屋，疑似有職業賭場流竄，永康分局相當重視深覺轄區賭博風氣不可長，避免衍生黑幫利益圍事等犯罪事件與防疫破口等問題，即積極組成專案小組查緝杜絕歪風。

專案小組於5日凌晨1時30分許見時機成熟，持搜索票進入該處鐵皮屋搜索，當場查獲38歲蔡姓負責人及男女賭客等20人，蔡嫌涉嫌經營天九牌職業賭場，並查扣天九牌、骰子、監視器、點鈔機及現金59萬餘元等物。全案依刑法賭博罪嫌將蔡嫌送辦，賭客依社會秩序維護法移送裁罰。

永康分局指出，由於賭場出入管制嚴密，一般人不易進出，查緝行動時由員警喬裝外送員以降低把風人員戒心，一舉破獲，證明永康分局杜絕職業賭場之決心與公權力不容挑戰。

永康分局強調，不法分子利用春節期間，警方忙於維護治安與交通，降低被查獲風險，但過年期間治安不打烊，警方會嚴加取締，呼籲民眾如發現周遭有可疑，請立即撥打110報案或與轄區派出所聯繫，警方將立即派員查處。