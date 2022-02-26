北市少年隊長涉濫用公款　驚！老公方仰寧也是座上賓

▲台南市警察局長方仰寧的妻子邱子珍擔任台北市警局少年隊隊長，日前被檢舉濫用公款，還利用公家宣傳品做私人公關。（圖／翻攝北市警局官網、邱子真臉書）

圖、文／鏡週刊

因在太陽花學運強制驅離抗議學生，而被稱為「警界硬漢」的台南市警察局長方仰寧，其在台北市警局少年隊擔任隊長的妻子邱子珍，日前因被人檢舉濫用隊上公積金，還利用公家宣傳品做私人公關，遭到市警局政風室約談調查，沒想到調查單位在帳冊中發現，方疑似也曾出席相關餐會，意外成為妻子涉嫌濫用公積金的「共犯」。

據查，北市少年隊去年原有49萬多元的公積金，到年底結餘卻只剩下5萬多元，總計收支出共有64筆，其中卻有5筆有關餐會、禮券、紅白包、歡送退休人員等與少年隊無關的用途。

▲北市少年隊活動。（圖／翻攝北市少年隊官網）

其中一筆1月20 日的餐費支出，在少年隊公積金帳冊明列是因與「方局長」、台大精神科醫生等人餐敘，以「本隊強化專家學者對輔導少年與醫療資訊之推廣餐敘費用」名目買單了8,800元，還附有核銷的發票。

市警局政風室向本刊表示，少年隊是在去年1月11日簽核此餐會並在20日舉辦，簽核當時方是警政署主任祕書，2天後才被發布為台南市警局長，因為這筆帳目有發票核銷，所以沒有做進一步的追查。

▲北市少年隊長邱子珍被檢舉濫用公積金，遭到北市警局政風室調查約談。（圖／翻攝北市警局官網）

但知情人士透露，少年隊公積金帳冊上還有其他離譜狀況，像是邱請退休長官吃飯就花了1.6萬元，此舉與其他長官會自掏腰包或是由民間友人、警友會買單就有出入，邱利用隊上公費做與業務無關的用途實屬不智。

且邱自己在少年隊公積金使用注意要點中規定，餐會一桌以8,000元為原則，但自己卻被查出有5筆與「外人」餐敘費用都超過規定，甚至用少年隊公積金1.2萬元犒賞她主持的播客節目製作團隊，另外還有預支加菜金7萬元的帳目，也是讓人感到莫名其妙。

方仰寧則回應本刊表示，當天原有答應要去參加餐會，下午還請假回到台北，但後來因有重要公務跟長官報告，所以沒有參加。

▲台南市警局長方仰寧因在太陽花學運強制驅離抗議學生，而被稱為「警界硬漢」。（圖／翻攝警政署官網）

邱子珍也解釋，去年1月20日那場與台大精神科醫生等人的餐敘，是因爲少輔會與台大醫生有件關於青少年的合作案才舉辦，也有照程序簽報核准，原本有邀老公方仰寧參加，但因方公務繁忙，所以沒有參加，因為政風室約談時沒問這件事，所以她也就沒說，政風室如果有問，她也會據實以告，她強調自己使用少年隊公積金均依規定，也有依據會計法檢據核銷，全部都是合法使用。

另外檢舉中還稱少年隊的犯罪宣導品都放在隊長辦公室，邱則否認。她表示犯罪宣導品均是由業務單位保管，如果有業務相關人士來拜訪時，她才會事先請同仁幫忙準備給訪客。

邱最後說，對於過去幾個月來因自己遭到約談的同仁表示抱歉，因本身領導及言語上過於強勢，沒有與同事好好溝通，造成同仁誤解檢舉感到遺憾，經過這件事，自己會深深檢討改進。



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