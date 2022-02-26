俄軍稱癱瘓烏克蘭211個軍事設施　首都基輔遭導彈轟炸

▲基輔（Kyiv）保衛戰持續激戰中。（圖／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯已經攻入烏克蘭首都基輔北部，國防部發言人柯納薛恩柯夫（Igor Konashénkov）25日更新「戰果」，表示烏克蘭境內遭到俄羅斯部隊攻擊陷落的軍事設施，已經增加至211座。

綜合外電報導，柯納薛恩柯夫發布報告表示，烏克蘭211個被毀的軍事設施中，包括17個指揮中心、19座防空導彈系統，還有39座雷達站。

柯納薛恩柯夫指出俄軍共摧毀烏克蘭67輛坦克和裝甲車、16架多管火箭系統、87輛軍車，擊落烏克蘭6架軍用飛機、1架直升機和5架無人機，並擄獲大量西方國家近日緊急軍援給烏克蘭的武器裝備。戰報指出烏東盧甘斯克及頓涅茨克的民間武裝組織，分別向前推進21公里和25公里。

基輔25日遭到俄軍導彈攻擊，市區北部及市中心屢傳爆炸聲，消息指出基輔附近一座空軍基地已被俄軍佔據。

烏克蘭官方證實基輔已被俄軍攻入，呼籲民眾領取軍方提供的槍枝武器，甚至準備好土製汽油彈頑強抵抗，基輔激戰仍在持續中，尚未傳出陷落的消息。美方估計基輔會在未來數小時到幾天內被攻佔，不過最近消息指出俄軍攻擊似乎放緩，俄國總統普丁有意與烏克蘭進行談判。