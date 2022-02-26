桃園城市特色美東亮相　美國紐華克市辦理桃園姊妹市展

▲駐處副處長張俊裕與紐市巴拉卡市長於「桃園姊妹市展覽」。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美國紐澤西州紐華克市與桃園合作，自台灣時間25日起，於紐市市政廳辦理「桃園姊妹市展覽」，展出桃園市簡介海報及影片、吉祥物「ㄚ桃．園哥」、桃園領航猿球隊球衣、客家花布衫等具桃園特色之展品，希望讓紐華克市民朋友更加了解桃園，也歡迎在美東的台灣朋友前往觀賞。

▲紐市巴拉卡市長等觀賞桃園簡介影片。（圖／秘書處提供）

市府秘書處長顏子傑表示，桃園市於去(2021)年8月3日與美國紐澤西州紐華克市簽署姊妹城市交流協定，成為桃園在美東第一個姊妹市。自簽訂姊妹市後，交流更加頻繁，今年2月18日該處並與市府教育局林明裕局長，與德菲塔副市長討論交換學生計畫，希望未來疫情趨緩後，雙方學生能有更多交流與學習。

顏子傑處長也說明，感謝紐市策展，將桃園特色帶向美東，市府特別在展出的籃球衣及棒球衣分別繡上簽約日8月3日的「8」號及「3」號，象徵桃紐友好，情誼長存。此外，紐約駐處也向市府表達，德菲塔副市長正積極爭取參加3月在台舉辦的「2022智慧城市展」，期和桃園可以有更多交流。

本次展覽包括駐紐約台北經濟文化辦事處張俊裕副處長、劉福元副組長、紐華克巴拉卡(Ras J. Baraka)市長、德菲塔(Ligia S. De Freitas)副市長、紐華克市議會主席路易斯．昆塔納(Luis A. Quintana)等均蒞臨參觀。