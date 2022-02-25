部分負擔調整「送衛福部研議」！健保會傾向廢停復保、調級距上限

▲健保負擔調整細節。（圖／健保署提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（25）日討論部分負擔調漲等事宜，上午9時30分開議、下午1時30分散會，4小時會議中，有3.5小時都圍繞在部分負擔，各界代表都提出不同看法，由健保署帶回研議，之後由衛福部長陳時中公告實施。而此次會議中僅達成2項共識，一為贊同全面廢止旅外國人停付保，二為同意調整健保級距上限至21萬6千元，約有0.26%國人受影響。

第二次健保會主要討論5大調整措施，其中部分負擔調整、投保金額上限等2項無需修健保法，僅需衛福部預告修正後公告實施；旅外國人停復保規範政府財務責任則需修改施行細則。但補充保費扣繳結算方式與海外所得納入補充保費計算，則需修改健保法，屆時需送立院討論後才可上路。

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健保會委員、醫療改革基金會董事長劉淑瓊會後受訪時表示，今日會議中每位代表都站在自己角度提出觀點，大家都理解健保財務有困難，也明白保險有公平性，政府應該把政策分析做清楚，否則如同把民眾當提款機，一般人都無法接受。

▲衛福部健保會討論部分負擔調漲等事宜，討論4小時後散會說明結果。（圖／記者嚴云岑攝）

民間健保監督聯盟發言人滕西華表示，健保署部分負擔長期影響隻字未提，殊不知此次調漲後，約有400萬人每年會增加1000元支出，另有7成民眾每年要多花200元。健保署近年聲稱雲端管理成效卓越，卻要調高民眾檢驗檢查部分負擔，而未考量上升原因是精準醫療前提下，醫師越來越依賴檢驗檢查結果。有些甚至是健保規定施作才能領藥。

滕西華另提到，隨著高齡化社會到來，病人的慢性病與併發症也越來越多，需要仰賴常規檢查才能確認療效，「這些處方都是醫師開出來的」，一方面鼓勵軍備競賽、一方面卻要讓民眾承擔軍備競賽結果，要從民眾口袋裡多拿錢實不合理。

劉淑瓊表示，健保會從來就沒有決策權，討論很多還要部長核定，呼籲政府一定要好好傾聽民眾聲音，此次健保署無論是會前準備資料或現場口頭報告，委員都沒有辦法滿意，大家都理解健保有財務困難，但健保署先射箭再畫靶的行為，在醫改會看來，根本把民眾當做提款機，也是在疫情底下大家經濟受到影響無法接受。

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