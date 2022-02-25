健保部份負擔調漲方案公佈！輕症衝大醫院急診最高收到800元

▲健保會今天將討論部分負擔細節。（圖／健保署提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（25）日召開第二次委員會，討論部分負擔調漲事宜，健保署已擬定相關草案，藥品、檢驗檢查與急診都要多收錢。根據健保署公布方案，未經轉診到醫學中心掛急診，且檢傷分類在四、五級的輕症患者，一次將噴掉800元，到區域醫院也要花600元，比原本的300元高出整整一倍。

健保部分負擔多年未調整，依照現行制度，檢驗檢查、門診藥費在100元以下與慢箋都免收部分負擔，急診部分負擔則依基層院所、區域醫院和醫學中心有所不同。醫學中心收費依檢傷分類分級，一、二級收取450元、三至五級收550元，但新制將依照疾病輕重有所升降。

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▲檢驗檢查費用未來一併收取10~20%費用。（圖／健保署提供）

今公布部分負擔調整方案中，將加收門診藥品20%作為部分負擔費用，基層診所、地區醫院維持200元上限；區域醫院、醫學中心增加至300元。至於慢箋部分，第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔，醫學中心則仍須每次收取100元基本定額。

至於民眾最關心的檢驗檢查費用，未來也會一併收取10~20%費用，但依照基層院所、區域醫院與醫學中心分別設下200~400元的天花板價，且又依轉診與否不同價。依照健保署公布方案，經轉診到區域醫院只需收10%、上限200元；未經轉診則要收到20%，上限300元。醫學中心也是依同樣方式計費，但上限再拉高到300元至400元。基層院所檢驗檢查若低於100元則免收費。

最後，急診部分負擔也有所調整，草案中將醫學中心與區域醫院檢傷分類在四、五級的患者增收250~300元部分負擔，三級維持不變，一、二級則減收100~150元，減少小病衝大醫院造成醫護人員負擔，預計有117萬人受到影響，但可增加1.2億元健保財務營收。而藥品與檢驗檢查部分負擔調整，則會挹注健保財務121億元，但有超過2500萬人受影響。

▲健保部分負擔調整方案出爐。（圖／健保署提供）