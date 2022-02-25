向全球招生！台師大網路大學辦公室成立設數位在職專班

▲台師大「網路大學辦公室」今天成立，將向全球招生。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導



過去兩年新冠肺炎疫情，降低各國實際交流，社會也面臨前所未有孤立，但也造就數位科技更加活絡，臺灣師範大學今（25日）宣布網路大學辦公室（NTNU ONLINE）並舉行揭牌，台師大指出，疫情造就遠距教學與實體課程相輔相成的教學模式，將開設三個數位碩士在職專班，並向全世界招生，讓學習超越國界，建立全球網路校園，實現學習無疆界。

台師大指出，自2008年開設數位課程以來，累計逾萬人次修課，近年受疫情影響，也曾實施全校遠距教學，網路大學提供師生同步、非同步等方式，進行線上學習，達到停課不停學。

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▼台師大「網路大學辦公室」今天成立，將向全世界招生。（圖／台師大提供）

台師大校長吳正己表示，面對少子化衝擊，國內各大學都積極爭取境外生，加上教育部大幅放寬數位學習學制及招生對象限制，台師大從2008年採取開放式課程，2013年磨課師課程（MOOCs），2017年更成立網路大學籌備處，今天則是網路大學辦公室揭牌，將配合校務發展計畫願景，發展全校數位教學、落實數位課程品質、推動數位學位學程為三大目標，吸引國內外學生就讀。

台師大教務長劉美慧指出，台師大全國首創境外生數位專班的海外華語師資數位碩士在職專班，從2016年開辦後每年滿招，吸引全球六大洲近30國海外在職人士就讀；而圖書資訊學數位學習碩士在職專班自2019年成功轉型，是傳統面授轉型為數位專班的最佳範例，報考人數大幅成長一倍多。

台師大表示，將從明年（2022）8月增設技職教育數位碩士在職專班，預計招收24位境內生、6位境外生，為首班同時招收境內與境外生，未來還將盤點校內特色領域如科學教育及特殊教育，也規劃成立數位專班。