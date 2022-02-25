宜蘭火鍋店女遭美入境妹妹感染確診　匡列110人首波採檢出爐　

▲▼宜蘭新增案20395號，她到過全聯宜市泰山店與聚德家豐味鍋物宜市店。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭25日新增一例，案20395號Ct值11，她2/19在12:45~13:10到過全聯宜蘭泰山店（宜蘭市秦山路332號），也於2/21、2/22在08:30-17:30到過聚德家豐味鍋物宜市店（宜蘭市農權路三段98號）。案20395號是聚德家豐味鍋物宜市店員工，她工作性質比較不會接觸用餐客人，共匡列110人陸續採檢中。

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宜蘭25日新增1例確診個案，宜蘭衛生局表示，案20395確診個案為50多歲女性，是2月20日中央公布的境外移入個案20089號的姊姊。案20089號2月10日入境後，選擇「7+7+7」方案，隨即進入防疫旅館進行檢疫，2月13日快篩及2月16日PCR篩檢都是陰性；2月18日返回宜蘭繼續第二階段居家檢疫，2月19日因緊急申請到醫院探病需要，由衛生單位安排篩檢，結果為陽性確診，列入境外移入個案。

案20395因妹妹確診，由衛生單位安排採檢，2月19日PCR採檢結果為陰性，2月22日由衛生局提供家用快篩試劑，自行採檢結果也是陰性，2月23日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，2月24日症狀更明顯，自行用家用快篩試劑篩檢為陽性，經聯繫衛生單位採檢PCR，結果為陽性而確診，Ct值11。

衛生局公布案20395足跡，2月19日12時45分至下午1時10分至全聯-宜蘭泰山（宜蘭市泰山路332號）；2月21日、2月22日上午8時30分至下午5時30分在聚德家豐味鍋物（宜蘭市農權路三段98號）。