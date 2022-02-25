老是捕不到魚！空船多次進出烏石港　原來是走私5百kg安毒

▲▼檢警在鳥石漁港查獲漁船走私的514.9公斤安非他命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭籍一漁船，2021年11月1日在頭城鳥石漁港走私33大袋514.9公斤安非他命，陳姓船長、呂姓輪機長，因運輸毒品數量鉅大，宜蘭地檢起訴並並向法院求處重刑。

宜蘭地檢署表示，涉案漁船多次進出烏石港均無裝載漁獲，經辦案人員分析相關入出港資訊，研判極可能從事接駁運輸毒品犯罪。2021年10月29日，陳姓船長、呂姓輪機長再度駕船出港，經檢警嚴密監控其行船軌跡。

漁船後於同年11月1日經烏石漁港安檢所報關入港，在中午12時許船隻停靠碼頭接受安檢時，檢察官指揮台北市刑大第五大隊會同海巡署新竹海巡隊、蘇澳海巡隊持搜索票進行搜索，於漁船淡水船艙夾層內查獲第二級毒品甲基安非他命33大袋（總毛重719.9公斤，純質淨重514.98836公斤）。

經檢察官聲請羈押禁見陳、呂2人獲准後，25日以其自境外接駁運輸毒品入境，涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口等罪嫌，依法提起公訴，除分別向法院從重求處被告陳、呂有期徒刑16年及15年之刑度，並建請繼續羈押，以免被告2人利用海上等管道逃亡，造成續司法程序窒礙難行。