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逃難視角曝光「沿路全是坦克」　在烏台人揭現況：能走多遠就走

記者曾筠淇／採訪報導

俄羅斯於台灣時間24日上午對烏克蘭出兵，包含首都基輔在內，當地多座城市遭轟炸，昨教育部指出，台灣原有12名留學生在烏克蘭，其中3名已返台。稍早記者聯繫上其中一名人在烏克蘭的留學生，他先是在臉書上報平安，而後也透露自己已「開始往西部走。」

在烏克蘭的台灣留學生Simon接受《ETtoday新媒體》訪問時表示，俄烏正式開戰後，當地許多民眾都急著想離開，當地時間24日早上6時許，「出基輔市的車子人滿為患」。除此之外，當地超市也確實出現搶購情況，基輔出現「進入躲防空避難且大量採購」的情況。

▲▼烏克蘭畫面。（圖／Simon提供）

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▲▼沿路都是坦克車。（圖／Simon提供）

▲▼烏克蘭畫面。（圖／Simon提供）

事實上，烏克蘭當地多次驚傳爆炸聲響，對此，Simon也透露，他從昨天凌晨就被戰鬥機給吵醒，早上更是被空襲警報吵到。為了不讓親友擔心，Simon也在臉書上提到，「我人還在」，目前已經開始往西邊走，「能走多遠就走」，而在Telegram上也有民眾組織起來，說要一起往西走。

最後Simon也提供影片，從畫面可見，在往西邊走的路上，其實有不少坦克車和他們往反方向前行，上頭還插著烏克蘭國旗；不過，Simon繼續往西邊前進時，他也看到有些坦克在冒煙，讓他直呼「全部都燒掉了餒！（軍隊）要開始聯絡了。」

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