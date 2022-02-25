美軍宣布「介入交戰」　PTT一看地點酸爆！

▲當地美軍對索馬利亞青年黨進行空襲。（圖／翻攝自美國非洲指揮部）

記者周亭瑋／綜合報導

俄羅斯24日進攻烏克蘭，目前至少造成137人死亡、316人受傷，且當地已有74處陸上軍事設施癱瘓、毀損。就有網友發現，美國23日宣布「介入交戰」，然而細看新聞稿內容，發現跟烏俄並無關聯，而是針對恐怖組織「索馬利亞青年黨」進行空襲；對此，大票鄉民忍不住笑諷，「出事了趕快裝忙」、「害大家期待了一下」。

美國非洲指揮部（United States Africa Command，AFRICOM）23日發出聲明稿，當地時間22日，在索馬利亞青年黨襲擊杜杜布爾（Duduble）附近，一個偏遠地區的部隊後，指揮部對武裝分子展開空襲。

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聲明中指出，此次空襲是與索馬利亞聯邦政府協調後進行的，且根據2001年通過的《使用軍事力量授權法》；另外，戰鬥傷害目前仍在評估中，初步評估空襲並未造成平民傷亡。

同時，美國非洲指揮部以強調，當地政府和美國致力打擊青年黨，以防無辜平民的傷亡，而像青年黨這樣的暴力極端組織，也成為威脅和隱患。

▲鄉民一片嘲諷。（圖／翻攝自PTT）

眼看烏俄戰火持續延燒，烏克蘭政府顧問證實，俄軍正持續向基輔發射巡航導彈及彈道導彈。就有PTT網友忍不住貼上美國非洲指揮部這篇聲明稿，吐槽「睽違了這麼久，美國終於介入了，烏克蘭洗洗睡吧。」

而鄉民也狂洗版直呼，「拿非正規軍出氣」、「美股準備融斷吧」、「世界的和平有救了」、「找雜魚出氣」、「美國真的被人笑破褲底」、「還以為要單挑俄羅斯，結果是暴打小朋友」、「烏克蘭：那個...我呢」、「海盜：靠北喔關我屁事」、「烏克蘭：靠北喔」。

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