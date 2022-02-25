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聽到空襲警報！旅烏台人驚醒「該逃還是在家？」　親吐殘酷現況

▲▼ 烏克蘭首都基輔。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭首都基輔。（圖／達志影像／newscom）

記者周亭瑋／綜合報導

俄羅斯24日進攻烏克蘭，其首都基輔（Kyiv）等地隨即發生多起爆炸案，傷亡事件頻傳。就有旅烏台人陷入殘酷二選一，「待在家裡或者逃亡？」他坦言，民宅很可能遭波及，但現在路上也已出現塞車潮，萬一碰上道路封閉，也有機率會被卡在原野中，面臨各種危機。

烏克蘭衛生部長利亞斯科（Viktor Lyashko）稍早指出，在俄軍發動攻擊後，包括戰爭和非戰爭傷害，目前至少造成57人死亡、169人受傷。另外，烏克蘭已有74處陸上軍事設施癱瘓、毀損，如今已無法營運或使用，包括11座空軍機場。

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隨著戰火升溫，一名旅烏台人今晨在PTT提到，「早上七點，就看到一排來自台灣親友的訊息，本來以為新聞又在製造恐慌，結果同在基輔的台灣鄉親打電話來，說開戰了，我回他說我才剛醒，給我一點時間看看發生什麼了，以為他誤信假訊息，正想說好歹再躺5分鐘，就聽到外面傳來空襲警報。」

▲▼烏克蘭現狀。（圖／路透社）

▲烏克蘭現狀。（圖／路透社）

他迅速從19樓陽台往外看，但看不出到底發生什麼事，「這是什麼意思？之前看基輔市政府公布的緊急防空洞，最近的就在大樓下面的地下停車場，那現在要去嗎？但空襲警報已經停了，先不管...趕快把重要證件收一收，還有一些盥洗衣物跟食物，包一包先出門再說。」

時間來到早上8點，焦急的他到外面才發現，根本沒人在躲，只是不時有人拖行李匆匆走過，每個提款機都大排長龍，超市像在跨年，往城外的方向已經開始塞車，原po直言，「第一時間消息會非常亂，可能會有很多假消息或難以置信的事實；同時，可能遠方的親戚家已經遭受攻擊，這時你只有兩個選擇，待在家裡或者是逃？」

▲▼烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾（Mariupol）傳出爆炸聲。（圖／翻攝自Twitter）

▲烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾（Mariupol）傳出爆炸聲。（圖／翻攝自Twitter）

若是選擇待在家，有水有電有網路，但別的城市已有民宅遭波及，家鄉鄰居小孩被炸死，外面也開始恐慌，如果情況持續惡化，不知道自己會面臨什麼樣的境遇，「如果你想跑，但路上已經在塞車，24小時內不見得可以到達邊境，萬一到半路道路封閉，等於是被卡在原野中，到時候會面臨飲食危機，也有可能遇上軍隊。」

最後，他不禁感慨，「到了這個程度，你的每個決定每個行動都像是一個賭注。」而鄉民看完也紛紛幫打氣，「IP正確，請保重自己欸」、「祝你平安QQ」、「願你平安，祈禱世界和平，不要有戰爭」、「看能不能逃到安全地方，能回來是最好」、「保重！！隨時報平安」。

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