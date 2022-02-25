俄羅斯黑道的最愛！網推爆「國民1品牌加入抵制」：退兵唯一解

▲俄羅斯民眾上街頭，向普丁喊話「拒絕戰爭」。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

烏克蘭烽火連天，而俄羅斯普丁口中的「特別軍事行動」，如今已釀137人死亡，316人受傷（不斷更新請點）。美歐也對俄祭出第一波制裁，包括金融、高官權貴與主權債務等，對此有鄉民腦筋動得快直呼「愛迪達制裁俄羅斯就可以了吧！」

狂人普丁鐵了心發動這場俄烏戰爭，美國總統拜登指控他是個侵略者，在金融制裁方面，美國將對俄羅斯最大的兩家銀行，俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）、國營聯邦儲蓄銀行（Sberbank）實施制裁，以及凍結另外3家總資產超過700億美元的俄羅斯銀行資產，並禁止美國企業與個人和這些銀行業務往來。同時也將禁止美國投資人為13家俄羅斯國有企業提供債務或股權融資，這些國有企業合計擁有資產估計約1兆5000億美元。

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隨著美國攜手歐盟、澳、日、加、英、紐西蘭與台灣共同制裁，但普丁根本沒在怕。對此，鄉民在PTT直呼，「俄羅斯人最愛穿愛迪達，尤其是混黑道的，現在如果愛迪達不出貨給俄羅斯，那些黑社會穿不到，然後引發社會動亂，是不是就退兵了？所以說愛迪達開始制裁俄羅斯，是不是唯一解？」

看似頗有邏輯的作法，讓底下網友笑虧，「有笑有推」、「不會改穿adidas」、「jump暖身中」、「黑道裸體甩鳥」、「改穿Nike啦」。

▲網友動歪腦筋，喊出運動品牌也一起加入抵制行列 。（圖／翻攝PTT）



本站曾報導《俄羅斯人狂愛「愛迪達」搶劫、結婚、搞社運都要穿》，俄羅斯人對「三葉草標誌」真的是100%死忠粉絲，說起愛迪達會風行俄羅斯的真正理由，大概要從1980年的莫斯科奧運說起，由於那年愛迪達全力贊助俄方運動員，讓愛迪達正式成為俄國人民的「第一個大品牌」。

但在80年代，愛迪達飽受俄國左翼批評是「資本主義的代表」；這情況到了90年代，由於俄國人民逐漸接受舒適、便宜的西方流行品牌，愛迪達才真正成為俄國「平民流行」。

尤其在俄國中下階層，有點痞、有點壞的「街頭客」（gopniks）文化，跟愛迪達服飾密不可分，所以在俄國各種社會運動場合，連結婚禮服上頭都要有「三條槓槓」。