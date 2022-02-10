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南消新進生力軍　五大隊辦理新進人員訓練及測驗提升戰力

▲台南市消防局第五大隊，辦理基本救災能力測驗暨CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化消防人員火災搶救能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，辦理基本救災能力測驗暨CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化消防人員火災搶救能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊於1月中下旬增補了20多名消防人員，自報到當天起，五大隊就安排了救災技能訓練課程，並把握年節期間，持續強化大隊所屬新進及陞任人員救災能力，並於2月10日在第五大隊駐地，辦理基本救災能力測驗暨CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化消防人員火災搶救能力。

▲台南市消防局第五大隊，辦理基本救災能力測驗暨CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化消防人員火災搶救能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

測驗過程中，藉由測驗教官下達假定的救災情境，測驗同仁防護裝備著裝、水線佈署、氣量管理、夥伴救援及自救、水源供應、火場現場指揮與管理、車輛及熱顯像儀等裝備器材操作等，使新進同仁能熟悉基本戰技，亦培養大隊救災團隊默契，在災害現場有共通用語、共通觀念，提升救災效率；並同時透過CCIO救災指揮課程讓基層人員熟悉消防局救災機制之運作，從狀況判定、指揮模式的運行、火場資料蒐集、救災任務分工及安全管制回報等指揮程序作一定程度的熟悉，讓指揮體系與作戰體系相互融合，使災害現場管理更加順暢，救災安全更加提昇，並讓消防人員從中發現不熟悉之處以便後續強化。

▲台南市消防局第五大隊，辦理基本救災能力測驗暨CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化消防人員火災搶救能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次該大隊新進及陞任人員來自不同縣市、大隊、分隊及職位，總計有25位，因此救災觀念整合相當重要，新進及陞任的人員均表示有這樣的訓練及測驗可快速讓自己進入狀況、融入五大隊的救災模式及觀念，對於日後救災相當有幫助。

▲台南市消防局第五大隊，辦理基本救災能力測驗暨CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化消防人員火災搶救能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市所轄範圍廣大且場所特性複雜，消防弟兄惟有時時刻刻透過訓練來強化個人及團隊間的救災能力與默契，台南市在今年春節期間火警件數較去年減少4成，消防弟兄在年節期間努力防火宣導之餘仍不忘加強訓練，將能有效減少市民生命財產損失。

▲台南市消防局第五大隊，辦理基本救災能力測驗暨CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化消防人員火災搶救能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，在疫情仍未完全控制的情況下，要面對有別以往的救災型態，基本的強化訓練確實不可忽視，在符合安全防疫的前提下，透過一系列課程及測驗，讓新進人員及陞任的外勤幹部對於消防局救災模式有更深入的瞭解，絕不因為疫情而忽略救災團隊訓練，以期成為一個安全又有效率的救災團隊。

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