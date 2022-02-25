台灣燈會無人機受干擾！「戴資穎跳殺」動態崩壞　電信警察追查

▲燈會展演後段訊號受到干擾，「戴資穎跳殺」動態難以成型，結尾的虎爺也不見了。（圖／翻攝記者爆料網）

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

2022台灣燈會在高雄，其中1500台無人機展演成為最夯話題，24日晚間特別加開一場「高雄市民日」，加碼唯一一場最長時間煙火展演，並施放最大口徑16吋煙火，不料長達12分鐘的展演尾聲竟受到訊號干擾，導致重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的虎爺也不見了。高雄市副市長史哲證實，展演後段受到刻意干擾，已請電信警察進行相關徹查。

「2022台灣燈會」在高雄，本次高雄市政府特別邀請國際藝術家設計無人機演出，利用1500架無人機搭配虎年意象，在夜空中排出動態虎爺、鯨魚等圖案，自2/9首度登場就引爆話題，每個展出場次都備受關注。而24日晚間特別加開一場「高雄市民日」，除了有精采的無人機，市府更公布專屬彩蛋，將施放本次燈會最長時間的煙火展演，且為最大口徑16吋的煙火。

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▲高雄燈會無人機展演。（圖／取自高雄市政府網站）

不料在展演尾聲時，現場卻意外遭受訊號干擾。針對此一情況，史哲表示相當震驚，「很抱歉也很遺憾，在無人機展演後半段，部份圖形無法完整展示演出。」事後史哲也請intel 團隊提出報告，並與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段收到刻意干擾，因此立即請電信警察到場，進行相關徹查與協助。

史哲表示，目前還找不到刻意干擾的來源，後續3天市府將會謹慎面對，「也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。」

▼執行團隊工作人員連夜進行測試，確認信號遭到刻意干擾。（圖／高雄市府提供）