　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍越過邊境開火！　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰

▲▼傳美國總統拜登今年5月結束訪日行程後，將會順道訪韓。（圖／路透社）

▲ 拜登預計當地24日發表全國談話。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁24日授權在烏東頓巴斯地區（Donbass）採取特別軍事行動，隨後烏克蘭多地傳出爆炸聲響。俄軍越過二國邊境開火，據傳已有數百人死亡。美國等西方國家皆強調，將對俄國入侵行動做出果斷回應，但據白宮說法，總統拜登自始至終無意派兵至烏克蘭作戰。

根據白宮網站，記者23日在媒體簡報上向白宮發言人莎琪（Jen Psaki）提問道，《美聯社》最新民調顯示，僅26%美國人希望美國在俄烏危機中發揮重要作用，因為這可能帶來油價上漲等經濟波動，導致美國人生活成本上升，質疑政府是否已做好足夠準備，讓人了民解美國在這場危機中可能扮演的角色，以及這對會對生活帶來何種影響。

莎琪回應，這項問題對拜登個人來說也非常重要，這也是為什麼他在過去幾天內多次向美國人民說明俄烏局勢最新情形。她強調，有關這場正在上演的衝突，有二點非常重要，「第一，總統不打算派遣美軍或美國部隊到烏克蘭作戰」，認為很難定義何謂「發揮重要作用」，但拜登的觀點和策略始終沒有改變。

莎琪接著說明，第二個重點是拜登將盡一切努力減少能源成本對美國人民的影響，「這代表與世界各地合作夥伴密切接觸，也代表要考慮檯面上所有選項，以減少對石油市場的影響，也就是會影響能源成本的因素。」

她最後強調，拜登和白宮所做出有關國安的決策都是基於美國國家安全，「儘管俄國試圖分裂我們的盟友和美國人民，但總統一直在尋求重振我們的夥伴關係與聯盟，並團結國家」，「我們不太聚焦烏克蘭政治，而是聚焦防止戰爭。」 

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
俄羅斯入侵烏克蘭　立陶宛、摩爾多瓦宣布進入緊急狀態
一圖看懂烏克蘭多危險！　上空「挖出1個洞」
3月解封措施一次看！打球、拍照免戴口罩　雙鐵、客運開放飲食
俄軍越過邊境開火　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰
金融市場大震盪！俄股狂瀉50％　歐股早盤全倒
新聞播一半　飛彈突從「記者頭頂上飛過」！畫面曝光
俄開炸烏克蘭　台灣秒登「推特熱搜NO.2」
俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆：俄國將成世界主宰
快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死19人失
快訊／外交部譴責俄羅斯！　呼籲在烏克蘭國人立即離境
卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

一圖看懂烏克蘭多危險！民航嚇到閃邊　烏、白俄上空「挖出1個洞」

俄軍越過邊境開火！　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰

烏俄新聞播一半　飛彈突然從「記者頭頂上飛過」恐怖畫面曝光！

美國務院：中俄正在聯手「重塑世界秩序」　入侵烏東只是其中一步

快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死7傷

俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆曝：俄國將成世界主宰

俄軍包夾！　烏克蘭首度證實：邊境部隊1人陣亡

快訊／俄媒：烏克蘭前線士兵拒絕執行命令　正在撤離中

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

一圖看懂烏克蘭多危險！民航嚇到閃邊　烏、白俄上空「挖出1個洞」

俄軍越過邊境開火！　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰

烏俄新聞播一半　飛彈突然從「記者頭頂上飛過」恐怖畫面曝光！

美國務院：中俄正在聯手「重塑世界秩序」　入侵烏東只是其中一步

快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死7傷

俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆曝：俄國將成世界主宰

俄軍包夾！　烏克蘭首度證實：邊境部隊1人陣亡

快訊／俄媒：烏克蘭前線士兵拒絕執行命令　正在撤離中

外送員路檢專案再查113輛機車　違規數量驟減！僅查獲3件

烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

前女花式撞球選手經營剝皮酒店　找妹陪睡詐179萬！話術總整理

獨／女富商淚控移民署前豬哥隊長騙婚　還聯手準婆婆霸佔她財產

考選部借鑒歐美日韓新加坡作法　精進我國現行考選體制

當全職媽媽6年找工作被打槍　回家老公竟酸「吃軟飯」

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

見證歷史！俄羅斯股市崩盤「-50%腰斬」　鄉民：普丁不停盤超有種

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

烏東淪陷！親俄分子已拿下盧甘斯克2城鎮

烏克蘭災難之後　川普︰下一個是台灣

俄軍聯手白俄攻擊烏克蘭　軍車入境畫面曝

俄軍空降！　上萬傘兵從天而降畫面曝

普丁：干涉俄國行動將面臨「前所未有後果」

男硬上母狗「3P過猛」人犬雙亡　死狀超詭異

更多熱門

相關新聞

俄烏開打／俄股狂瀉50％、台股重挫近5百點　國際金融市場震盪總整理

俄烏開打／俄股狂瀉50％、台股重挫近5百點　國際金融市場震盪總整理

俄烏衝突正式爆發，俄羅斯總統普丁向烏克蘭宣戰後，俄軍開始從多方進攻烏克蘭，烏克蘭首都基輔等多地接連傳出爆炸聲響，使國際金融市場飽受衝擊，迅速衝擊投資市場信心，包括台股大跌461點、亞股全面下跌、比特幣重跌、俄股盤中更是狂瀉50％、歐股開盤也受挫。

俄開炸！台灣登「推特熱搜NO.2」

俄開炸！台灣登「推特熱搜NO.2」

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

快訊／外交部啟動緊急撤僑計畫　嚴厲譴責俄羅斯侵略烏克蘭

快訊／外交部啟動緊急撤僑計畫　嚴厲譴責俄羅斯侵略烏克蘭

烏克蘭證實軍事單位被毀　已7死7傷

烏克蘭證實軍事單位被毀　已7死7傷

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面